La Famiglia Addams: Caos in Casa, nuovo trailer di gioco

La Famiglia Addams: Caos in Casa è il primo gioco per console dedicato al franchise da vent’anni.

Outright Games e Metro Goldwyn Mayer (MGM) hanno condiviso il primo trailer di gioco per il loro prossimo titolo d’avventura e platform 3D, La Famiglia Addams: Caos in Casa. Nel filmato vengono mostrati molti degli spettrali livelli della nuova avventura, come la raccapricciante ma divertente Cucina, il Cimitero stravagante, l’infida ma melodica Sala della musica e il preferito di Mercoledì, il Laboratorio, oltre ai mini-giochi che saranno disponibili al lancio.

La Famiglia Addams: Caos in Casa è il primo gioco per console dedicato al franchise dal 2001 a questa parte. Il fascino senza tempo della “Famiglia Addams“ ha conquistato intere generazioni, grazie all’onnipresente sigla musicale e ai particolari personaggi. Il franchise, che ha debuttato come una striscia di vignette umoristiche, ha poi ispirato serie TV, film, fumetti, giocattoli e articoli da collezione nel corso dei suoi oltre 80 anni di spaventosa popolarità.

“I fan della famiglia Addams abbracciano più generazioni e continenti, e sono sempre alla ricerca di nuovi modi per entrare in contatto con i personaggi e le loro storie”, ha dichiarato Robert Marick, vicepresidente esecutivo di MGM Global Consumer Products & Experiences. Nel videogame l’utente può giocare nei panni di Mercoledì, Pugsley, Gomez e Morticia in una modalità cooperativa fino a un massimo di quattro giocatori per esplorare la magione e risolvere tutti gli enigmi, così da salvarla da uno spaventoso visitatore indesiderato.

Nel gioco sarà possibile utilizzare le abilità speciali di ciascuno dei componenti della famiglia, tra cui la Mazurka Saber di Gomez e il polpo Socrates di Mercoledì, per esplorare la casa, risolvere puzzle e trovare cimeli perduti, ma anche per scontrarsi e gareggiare con gli amici in appositi mini-giochi per vincere. Il titolo sarà disponibile dal 24 settembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e PC digital, ed è già pre-ordinabile a questo indirizzo.