Nokia lancia una nuova versione dell’iconico modello 6310

HMD Global ha rilasciato una nuova versione dell’iconico modello Nokia 6310, col videogame Snake e super batteria.

HMD Global, azienda proprietaria del marchio di telefoni finlandese Nokia, ha rilasciato sul mercato una nuova versione dell’iconico modello Nokia 6310. Il dispositivo include tutte le principali caratteristiche dell’originale, compresa una batteria dalla lunga durata e la presenza di Snake, il famoso videogioco culto degli anni ’90, ma con sistema operativo proprietario Nokia S30+, lo stesso installato sul Nokia 3310, il browser Opera Mini, Facebook e altre applicazioni integrate.

Design classico ma funzioni moderne

Il nuovo Nokia 6310, reinventato a prova di 2021, ha assunto la forma iconica del Nokia 6310 originale. Con una serie di nuove funzioni, tra cui pulsanti più grandi, zoom nei menu, radio e altro ancora. Il device è dotato di una schermata curva da 2,8″ con risoluzione QVGA, e nuovi menu ingranditi con opzioni di carattere più grandi, per una leggibilità ancora migliore. La modalità di accessibilità può essere configurata automaticamente in una visualizzazione a icona singola.

Si possono inoltre aumentare le dimensioni dei caratteri e alzare il volume al massimo, il tutto con una configurazione di telefono classica. Il dispositivo presenta inoltre una fotocamera da 0.3MP con Flash LED, una radio FM wireless (doppia modalità cablata e wireless) che non necessita di auricolari, il Wi-Fi per connettersi a internet, Bluetooth 5.0 e il GSM GPRS in dual-SIM, l’A-GPS, jack audio da 3.5 mm e porta micro USB per la ricarica.

In tal senso il 6310 monta una batteria rimovibile 1150 mAh che garantisce settimane di utilizzo sia in stand-by che con un uso occasionale, oppure fino a 19 ore di chiamate. Nokia 6310, che supporta schede MicroSD fino a 32 GB, è disponibile in una serie di tonalità naturali, tra cui Dark green, Black e Yellow, con una scocca in policarbonato. Il dispositivo di colore Nero è per ora presente sul sito ufficiale di Nokia col modello dotato di 16MB di RAM, 8MB di spazio di archiviazione esterno e Dual SIM al prezzo di 59.80€.