Tutti gli hard disk interni SSD compatibili con PS5 ad oggi disponibili anche in Italia in attesa della versione finale del firmware.

La memoria interna di PlayStation 5 potrà presto essere aumentata anche in Italia grazie all’aggiornamento del firmware della console di casa Sony che da qualche ora è stato rilasciato in versione beta in una manciata di Paesi selezionati. Non appena la versione finale arriverà anche nel nostro Paese, chi ha già una PS5 in casa potrà – rispettando le linee guida di Sony per non invalidare la garanzia o danneggiare la console – installare un secondo hard disk interno SSD ed avere così fino a 4 TB di spazio aggiuntivo per i propri giochi e i propri contenuti.

Le specifiche di Sony per gli hard disk SSD compatibili con la potente console di ultima generazione sono piuttosto restrittive e ad oggi soltanto un’azienda ha già messo in commercio degli hard disk SSD pienamente compatibili con PS5. Si tratta di Seagate, che ha ufficializzato la nuova linea Seagate FireCuda 530 SSDs, disponibili anche in Italia in quattro diversi tagli di memoria: 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB.

Questi hard disk interni per PS5 hanno un’interfaccia PCIe Gen 4 M.2 NVMe e una velocità di lettura fino a 7.3G B al secondo, superiore quindi al minimo richiesto da Sony per PS5 (5.5GB/s o superiore).

I prezzi di questi SSD M.2 non sono ancora molto accessibili, ma potrebbero scendere non appena altre aziende, a cominciare da Western Digital che sembra avere in canna una serie di hard disk SSD per PS5, lanceranno sul mercato delle alternative e le opzioni per i possessori di PlayStation 5 non saranno così limitate.

PS5, tutti gli hard disk interni SSD compatibili