Ecco come verificare la validità di un Green Pass e non avere sorprese prima di entrare in un locale in cui è obbligatorio esibirlo.

Dal 6 agosto, come deciso dal governo di Mario Draghi, il Green Pass diventerà obbligatorio per accedere ad una serie di servizi e attività in tutto il territorio italiano. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 22 luglio ha stabilito che non sarà possibile accedere senza certificazione verde COVID-19, o Green Pass che dir si voglia, alle seguenti attività o ambiti (e spetterà ai gestori di tali attività verificare la validità dei Green Pass dei cittadini):

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici

Se è vero che a verificare la validità del Green Pass spetta a chi gestisce le attività sopra elencate, è altrettanto vero che anche voi potete effettuare questo controllo usando la stessa applicazione per iOS e Android rilasciata dal Ministero della Salute.

Come verificare la validità del Green Pass

L’applicazione per verificare la validità del Green Pass, VerificaC19, è disponibile gratuitamente per tutti i modelli di iPhone con iOS 12.1 o superiore e per gli smartphone Android con la versione 8 del sistema operativo o superiore.

Il Ministero della Salute spiega che la verifica del Green Pass avviene in locale, senza la necessità di una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Tutto quello che bisogna fare per verificare un Green Pass è aprire l’app VerificaC19 e inquadrare il QR Code con la fotocamera dello smartphone per avere il responso in un solo secondo.