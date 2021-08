OPPO annuncia i potenti ed economici A16 e A16s

La Serie A di OPPO si arricchisce di due nuovi smartphone potenti ed economici: ecco gli eleganti A16 e A16s in vendita a partire da 179 euro.

Il periodo d’oro di OPPO anche in Italia è destinato a continuare ancora a lungo. Dopo la serie top di gamma Find X3 e la più accessibile Serie A composta da OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G, il colosso cinese ha deciso di ampliare la gamma Serie A con due nuovi smartphone economici e in grado di garantire prestazioni eccellenti. I due nuovi arrivati sono OPPO A16 e A16s, i più economici rilasciati in questo 2021.

Fin dall’inizio la Serie A di OPPO era pensata per chi puntava al meglio dell’innovazione ad un prezzo accessibile e con i nuovi A16 e A16s OPPO ha alzato ancora di più l’asticella puntando ancora di più sulle finiture e su specifiche di alto livello, come la potente tripla fotocamera di cui entrambi i modelli sono dotati.

I modelli A16 e 16s sono progettati ergonomicamente per una perfetta maneggevolezza, grazie ai bordi curvi 3D e una costruzione ultracompatta che misura solo 8,4 mm di spessore e pesa 190g. La finitura metallica e curva del corpo dei due smartphone dona un touch and feel allo stesso tempo premium e resistente, mentre il sistema di raffreddamento ottimizzato garantisce un utilizzo confortevole indipendentemente da quante applicazioni siano aperte.

Entrambi i modelli sono dotati di un immersivo display da 6,52” con funzione Eye Care per preservare la vista indipendentemente dall’ora del giorno. La fotocamera, come dicevamo in apertura, è uno dei punti di forza di OPPO A16 e 16s: sono dotati di un sensore principale da 13MP, uno di profondità da 2MP e una fotocamera Macro da 2MP, tutto quello che serve per ottenere scatti dall’effetto bokeh o immagini ricche di dettagli.

L’altro punto di forza dei due nuovi smartphone economici di OPPO è la potente batteria da 5.000 mAh che assicura una durata senza precedente. Non solo: è possibile utilizzare lo smartphone come un vero e proprio power bank per ricaricare accessori o altri smartphone, a patto di utilizzare un cavo con entrata USB Type-C ed uscita USB Type-C Type-B Lightning non incluso nella confezione.

E ora veniamo al prezzo! OPPO A16 viene venuto su Amazon ad un prezzo di 179,99 euro nei colori Crystal Black e Pearl Blue, mentre OPPO A16s sarà disponibile nelle prossime settimane per i principali operatori di telefonia al prezzo di 189,99 euro.