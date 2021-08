Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva 16 partite della UEFA Champions League a stagione. Ecco come vederle e rivederle gratis.

Amazon è tra le aziende che hanno acquisito i diritti per trasmettere le partite della UEFA Champions League per la stagione 2021/2022 e per le due stagioni successive, 2022/2023 e 2023/2024, insieme a Sky e Mediaset, ma nessuna delle tre potrà offrire la visione di tutte e 137 le partite in programma per ciascuna stagione.

Seguire tutta la UEFA Champions League tramite un solo servizio non sarà possibile e qualunque combinazione si voglia provare bisognerà passare anche per Amazon Prime Video, che trasmetterà in esclusiva 16 partite per ogni stagione senza costi aggiuntivi oltre all’abbonamento ad Amazon Prime al costo di 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese.

Le altre 121 partite a stagione saranno trasmesse da Sky e dal suo servizio streaming Now e da Mediaset Infinity+ al costo di 7,99 euro al mese. Delle 121 partite di cui Amazon non ha l’esclusiva, 17 partite a stagione saranno trasmesse gratuitamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Come seguire la UEFA Champions League gratis su Amazon Prime Video

Le 16 partite in esclusiva di Amazon, come dicevamo in apertura, saranno incluse nell’abbonamento ad Amazon Prime e potranno essere viste in diretta streaming tramite tutti i dispositivi che supportano l’app di Amazon, dalle principali smart TV agli smartphone e ai tablet, passando per le console come PlayStation 4|5 o Xbox Series X|S.

Le partite in programma saranno inserite nella sezione “dirette e prossimi eventi”. Ogni partita del mercoledì avrà anche un commento in italiano di Sandro Piccinini e dell’opinionista Massimo Ambrosini, mentre il team di presentatori scelto da Amazon include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio collegata da bordo campo.

Chi non è interessato al commento in italiano può scegliere un’esperienza audio più pura tramite le impostazioni di visualizzazione di Amazon.

Oltre alle 16 partite in esclusiva, Prime Video trasmetterà anche un programma di highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì. In questo show verranno mostrati gli highlights di tutte le partite della giornata (martedì e mercoledì). Una volta che la diretta del programma di highlights sarà terminata, rimarrà disponibile on demand su Prime Video fino alle ore 00.00 del giovedì.

L’intera registrazione della partita e gli highlights (versione breve e lunga) saranno disponibili a partire da 30 minuti dopo il fischio di fine partita. Singole clip di tutte le partite del martedì e del mercoledì saranno disponibili come video on demand circa 30 minuti dalla fine della partita fino alle 00.00 del giovedì.