Annunciato THEA500, versione mini dell’Amiga con 25 giochi

La popolare linea di console classiche si arricchisce di THEA500 Mini, rivisitazione del famosissimo home computer anni ’80-’90 Amiga.

L’ormai popolare linea di console classiche si arricchisce di una nuova produzione che andrà ad aggiungersi agli altri modelli già realizzati negli ultimi anni. Retro Games, infatti, ha annunciato oggi la creazione di THEA500 Mini, una rivisitazione con licenza completa del tanto amato home computer a 16bit contenente alcuni dei più amati classici Amiga. Sviluppato proprio da Retro Games Ltd., e distribuito da Koch Media, THEA500 Mini offre la perfetta emulazione, e non solo, dell’originale A500 (OCS) e dell’Enhanced Chip Set (ECS), ma anche dell’Advanced Graphics Architecture (AGA).) dell’A1200.

Il ritorno di Amiga

Per i creatori, THEA500 Mini è un omaggio al periodo di massimo splendore degli anni ’80 del personal computer a 16bit, non a caso la versione Mini è in particolare ispirata a quella del 1987 dell’Amiga 500, che presentava una CPU a 16/32 bit, 512 Kb di RAM e una serie di chip personalizzati per produrre audio e video di prim’ordine. Inclusa nella piattaforma ci saranno 25 classici videogame che hanno fatto la storia del famoso home computer, tutti selezionabili da un carosello semplice da usare.

Tra i vari titoli ci saranno Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine e Worms. I giochi saranno caricabili anche tramite chiavetta USB con il supporto completo di WHDLoad, e una serie di opzioni tra cui scegliere. Inoltre saranno incluse nuove opzioni come “Salva e riprendi il gioco” in qualsiasi momento, per aiutare i neofiti a finire alcuni dei classici più difficili. THEA500 Mini viene fornito con il mouse a 2 pulsanti in stile originale e il gamepad di precisione a 8 pulsanti, che consentirà di scegliere la modalità di gioco preferita.



Per completare la tastiera su schermo, si potrà collegare una tastiera PC esterna standard per funzionalità aggiuntive. “In questa prima versione mini di THEA500, abbiamo creato ciò che crediamo che i fan dei giochi apprezzeranno e considereranno l’evoluzione delle console per mini giochi”, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games. “Retro Games ha sviluppato un prodotto davvero unico”, ha dichiarato Debbie Bestwick MBE, CEO di Team 17, “e sono molto entusiasta di avere i nostri giochi classici rappresentati in tutta la loro gloria originale”. THEA500 Mini arriverà nei negozi all’inizio del 2022.