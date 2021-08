Assassin’s Creed Valhalla, L’Assedio di Parigi disponibile oggi

La seconda espansione di Valhalla è disponibile per i possessori del Season Pass o separatamente a 24,99€ per chi ha il gioco base.

Ubisoft ha annunciato che la seconda espansione di Assassin’s Creed Valhalla, L’Assedio di Parigi, è disponibile da oggi per tutti i possessori del Season Pass o separatamente a 24,99€ per chi ha già il gioco base. Fin dal lancio avvenuto nel 2007, la serie di Assassin’s Creed ha venduto più di 155 milioni di giochi in tutto il mondo, tanto da essere uno dei franchise più venduti nella storia dei videogiochi. Apprezzato soprattutto per una delle narrazioni più ricche e avvincenti del settore, Assassin’s Creed è andato oltre ai videogiochi, arrivando su molti altri media d’intrattenimento.

Un vichingo a Parigi

Ambientata in Francia, questa nuova avventura extra porterà Eivor in un percorso pieno di avvincenti missioni attraverso la campagna francese, verso una delle più famigerate battaglie della storia vichinga. I giocatori potranno avere accesso a nuove armi, abilità, ed equipaggiamenti per affrontare nuovi nemici. L’Assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle Missioni Infiltrazione, dove i giocatori avranno la libertà di scegliere il modo migliore per eliminare il loro obiettivo designato.

I giocatori avranno accesso all’espansione dopo aver completato uno dei due primi archi narrativi disponibili in Inghilterra (Grantebridgescire o Ledecestrescire), che si sbloccheranno subito dopo il loro arrivo dalla Norvegia. A Ravensthorpe, Eivor si imbatterà in dei visitatori che offrono regali sospettosamente generosi e troverà la strada per raggiungere il Regno dei Franchi. Il livello di potere suggerito per affrontare l’avventura è 200, ma non c’è un livello di potere obbligatorio.

Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatore un’esperienza unica nei panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolo d.C., a causa delle continue lotte e dalla diminuzione delle risorse. Il gioco è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, come anche su Stadia, Amazon Luna e il servizio di abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+.