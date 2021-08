Film originali Netflix: 5 novità da non perdere questa estate

I migliori film originali Netflix usciti in questa estate 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da The Kissing Booth 3 a Fear Street.

L’estate è un periodo di relax per molti: arrivano le ferie e le vacanze, ciò spesso si traduce in tempo da trascorrere in compagnia di Netflix. Il colosso dello streaming produce sempre molti film originali, che gli utenti hanno imparato ad apprezzare e ad amare nel corso del tempo, merito anche di investimenti sempre più cospicui da parte della società. In questi mesi estivi sono stati distribuiti diversi film originali Netflix degni di nota, di generi diversi e per tutti i gusti.

Ma quali sono i migliori usciti nell’estate 2021?

I film originali Netflix usciti nell’estate 2021

Di seguito è possibile trovare una lista di alcune pellicole prodotte dal noto servizio streaming che non andrebbero perse.

The Kissing Booth 3

Capitolo finale della nota trilogia teen romance con Joey King e Jacob Elordi, The Kissing Booth 3 si incentra sulla stagione che stiamo vivendo, quella delle vacanze, come il momento della maturità e delle scelte definitive per il futuro dei protagonisti. La storia racconta l’epilogo delle vicende di Elle e il triangolo fondamentale che scandisce la sua esistenza: l’amicizia fraterna con Lee e l’amore per il fratello maggiore di Lee, il tenebroso Noah. Un film romantico e leggero, che saprà emozionare gli spettatori amanti di love story e intrattenere chiunque cerchi una rom-com ben girata.

Fear Street

Trilogia tratta dai romanzi di R. L. Stine, autore della collana di horror per ragazzi Piccoli Brividi, Fear Street narra una storia su tre linee temporali diverse e accomunate da una maledizione che affligge un’intera cittadina, quella di Shadyside, famosa per essere il luogo con più serial killer d’America. Una storia di streghe, maledizioni e sangue che schizza ovunque, con protagonisti tre ragazzi che dovranno indagare per sopravvivere nella speranza di riuscire a fermare un maleficio che non dà pace né al loro locus amoenus né a chi vi abita.

Words Bubble Up Like Soda Pop

Film d’animazione giapponese diretto da Kyohei Ishiguro, Words Bubble Up Like Soda Pop racconta la storia d’amore tra Cherry, un ragazzo amante degli haiku che non è bravo a comunicare con gli altri, e Smile, una ragazza che indossa sempre una maschera per nascondere l’apparecchio per i denti anteriori. Un film, quello distribuito da Netflix, immerso nelle atmosfere calde e malinconiche dell’estate giapponese, dove vecchi e nuovi amori si intrecciano tra le giornate al lavoro estivo, i tramonti rossi e il suono delle cicale.

A Classic Horror Story

Film italiano che attinge a piene mani da pellicole horror/thriller come Quella casa nel bosco e The Hunt, l’opera di Roberto De Feo segue le vicende di cinque persone che condividono un camper per raggiungere tutte la stessa meta. Mentre viaggiano, tuttavia, hanno un incidente e dopo aver perso i sensi si ritrovano lontano dalla strada su cui erano. Lì vicino l’unica abitazione esistente è una casa di legno, che solo in seguito scopriranno essere il punto di ritrovo di alcuni adepti di un sinistro culto. Sotto la superficie di un horror nudo e crudo, però, A Classic Horror Story vuole osare nel proporre critica sociale e plot twist.

L’ultima lettera d’amore

L’ultima lettera d’amore è un film drammatico e romantico che dipinge la relazione proibita tra la moglie di un ricco industriale, Jennifer Starling (Shailene Woodley), e un giornalista finanziario, Anthony O’Hare (Callum Turner), attraverso una serie di lettere d’amore segrete risalenti alla metà degli anni ’60 – rinvenute e lette dalla giornalista londinese Ellie Haworth (Felicity Jones), impegnata a scrivere un pezzo sulla cronista più longeva dell’agenzia appena venuta a mancare. Si tratta di un intenso dramma romantico che potrebbe conquistare i cuori più cinici, in quanto capace di non scadere mai nella sdolcinatezza.

