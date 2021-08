WhatsApp, come scoprire chi è la persona con cui chatti di più

19 Agosto 2021

Esiste un modo per scoprire chi è la persona con cui parli di più su WhatsApp: ecco una semplice guida per conoscere come fare.

Su WhatsApp abbiamo tutti quel contatto con cui parliamo più spesso. Che sia il proprio partner, il migliore amico o una persona della propria famiglia, c’è sempre qualcuno con cui si chatta di più. Nel caso in cui foste curiosi di scoprire chi sia la persona con cui messaggiate più di ogni altra, sappiate che esiste un’opzione già dentro l’app che vi permette di farlo. Per essere precisi, c’è una funzione che consente all’utente di vedere quanto spazio occupi ogni chat. Inoltre, mostra le immagini utilizzate e i file che occupano più spazio, e suggerisce i contatti con cui si parla di più. È necessario però specificare che spesso sono i gruppi quelli a occupare i primi posti della lista, perché essendoci più persone è facile che di immagini e di file ne girino in numero maggiore. Basterà tuttavia non tenerne conto e scendere subito trovare la persona con cui si chatta di più su WhatsApp. Come scoprire con chi parli di più su WhatsApp Dopo aver aperto l’applicazione bisognerà seguire questi semplici passi: Andare nelle Impostazioni

Fare tap sulla voce Utilizzo dati e archivio

Poi selezionare Utilizzo archivio A questo punto si aprirà una schermata con tutte le conversazioni dell’utente, poste in ordine decrescente in base allo spazio occupato da ogni chat. Dal momento che questo trucco per scoprire con chi si parla di più si basa sullo spazio occupato da ciascuna chat, i dati potrebbero essere non del tutto esatti: per esempio, qualcuno potrebbe essersi scambiato molti video con una persona che ha sentito poche volte, ma dal momento che i video occupano molta memoria potrebbe trovarsela comunque in cima alla lista.