Come cambiare la foto profilo su Amazon Prime Video

Amazon ha introdotto decine di nuove foto per personalizzare il profilo utenti di Prime Video. Ecco tutte le nuove immagini e come usarle.

Ora che gli show e i film originali di Amazon sono aumentati in modo esponenziale e hanno conquistato milioni di appassionati in tutto il Mondo, il colosso dell’e-commerce e dell’intrattenimento ha fatto quello che Netflix e Disney+ facevano già da tempo: introdurre decine e decine di immagini per personalizzare il profilo utente degli iscritti a Prime Video.

La selezione introdotta in queste ore da Amazon è davvero interessante e coinvolge alcuni dei maggiori successi targati Prime Video, da “La fantastica signora Maisel” al film “Il principe cerca figlio”, passando per l’amatissima “The Boys” e “Jack Ryan di Tom Clancy”, senza dimenticare i film più recenti come “La guerra di domani” e il secondo episodio di Borat. E, ancora, “Fleabag”, “Bosch” e “Invincible”. Decine e decine di immagini coi personaggi più iconici di ogni film o serie TV disponibile in Italia su Prime Video, perfette per rendere il proprio account più personale.

Se condividete il vostro account di Prime Video con altri membri della vostra famiglia, personalizzare la foto del profilo è il modo più pratico e veloce per evitare confusioni ed entrare a colpo sicuro nel vostro account.

Come cambiare la foto profilo su Prime Video

Cambiare la vostra foto profilo su Amazon Prime Video è semplicissimo. Se state accendo a Prime Video via browser potete:

Collegarvi a questo indirizzo

Cliccare su Modifica Profili

Selezionare il profilo da modificare

Cliccare sulla foto attuale del profilo

Scegliere la nuova foto tra le decine proposte da Amazon

Se, invece, volete cambiare la foto profilo di Prime Video da una delle tante applicazioni ufficiali per smartphone o smart TV, la procedura è quasi identica: scegliete l’icona del vostro profilo, fate un tap su “Modifica” e procedete seguendo le indicazioni che trovate qui sopra. In pochi secondi avrete la vostra nuova foto profilo personalizzata!

Prime Video è incluso gratuitamente nell’abbonamento ad Amazon Prime, che potete sottoscrivere a questo indirizzo