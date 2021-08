OnlyFans, da ottobre stop ai video sessualmente espliciti

Secondo una nota della società, la scelta sarebbe dovuta alla crescente pressione dei partner bancari. Intanto è stata lanciata l’app Oftv.

OnlyFans è un sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. I creatori di contenuti possono pertanto guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro canali e ne diventano fan. La piattaforma è diventata famosa in poco tempo grazie alla possibilità offerta dalla stessa di poter pubblicare materiale praticamente di ogni genere consentito dalla legge, quindi dalla cucina al fitness, dal glamour alla cultura, fino a contenuti solo per adulti. In tal senso il sito è diventato in breve tempo uno dei più utilizzati dai creator (e dagli appassionati) di intrattenimento per adulti.

OnlyFans, ecco l’app Oftv senza nudi

Le cose sembrano però destinate a cambiare. Con una nota a sorpresa, infatti, la società di OnlyFans ha annunciato che “per garantire la sostenibilità della piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti, quindi a partire dal prossimo mese di ottobre i creatori potranno pubblicare foto e video di nudo, ma a condizione che questi siano coerenti con la politica della nostra azienda”.

Un cambiamento importante per la piattaforma online di foto e video a pagamento, che attualmente vanta più di 130 milioni di utenti attivi, visto che questa scelta inciderà probabilmente in maniera negativa sul lavoro di molti di quei creatori di contenuti che nel corso degli anni hanno pubblicato immagini di nudo riscuotendo successo. OnlyFans però sembra ormai decisa a percorrere questa strada e a rivedere in maniera più rigida le sue politiche, soprattutto per la crescente pressione da parte dei suoi partner bancari, come riporta il sito di Bloomberg.

Per garantirsi un sostegno economico dagli investitori, OnlyFans ha di fatto deciso la stretta sui contenuti più hot, e in quest’ottica ha reso anche disponibile un’applicazione gratuita per iOS e Android chiamata Oftv. Quest’ultima, infatti, ospiterà solo contenuti safe for work, e quindi niente nudi. Per adesso Oftv può contare su una libreria di più di 800 video, tra cui quelli relativi a lezioni di fitness e di cucina, e poi filmati con protagonisti musicisti, comici e fashion blogger. Inoltre potrà contare a breve sulla presenza di creator già presenti su OnlyFans, come Mia Khalifa e Holly Madison.