Prime Video, 5 serie TV originali da vedere nell’estate 2021

Le migliori serie originali Prime Video uscite in questa estate 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Modern Love 2 a Cruel Summer.

Ogni mese, Prime Video si aggiorna con nuovi contenuti, che siano serie TV o film. Anche la piattaforma di Amazon distribuisce produzioni realizzate in casa, alcune delle quali davvero notevoli, complice anche il fatto di un fatturato in continua crescita. Anche a maggio, giugno, luglio e agosto, il servizio incluso in Amazon Prime non ha mancato di aggiornare il catalogo in modo soddisfacente e ha dato agli abbonati la possibilità di godersi qualcosa sul piccolo schermo tra un bagno al mare, una gita in città o un’escursione in montagna.

Ma quali sono le migliori serie TV Prime Video uscite nell’estate 2021? Di seguito è possibile trovarne cinque che meriterebbero di essere viste.

Le serie originali Prime Video da vedere questa estate

Da show adatti ai più romantici a quelli che offrono momenti di tensione e inquietudine: ecco le serie da non lasciarvi scappare in questi caldissimi giorni.

Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers è una miniserie televisiva tratta dal romanzo Nove perfetti sconosciuti di Liane Moriarty. È di genere thriller/drammatico e si affida al nome di Nicole Kidman per dare valore al suo cast – ma anche gli altri sono attori molto noti e di tutto rispetto. Lo show racconta la storia di nove sconosciuti che si incontrano a Tranquillum House, un resort di lusso dedicato al wellness. Il centro è gestito da Masha (la Kidman, appunto), la quale sottoporrà i suoi ospiti a procedure a dir poco particolari – e inquietanti. Per loro inizierà dunque un viaggio sconcertante, e in pochi giorni scopriranno segreti incredibili gli uni sugli altri. Una serie che potrebbe intrattenere lo spettatore grazie a una trama avvincente e ricca di suspense.

Panic

Show rivolto perlopiù a un pubblico di adolescenti, ma che potrebbe in parte appassionare anche i più grandi grazie al suo lato misterioso. Il titolo della serie è dato da un gioco che si tiene ogni estate nella dimenticata cittadina di Carp, in Texas, durante il quale i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide (molto pericolose) a eliminazione. Prendendo parte al gioco, i partecipanti hanno la possibilità di vincere un grosso premio in denaro, unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Un mix tra teen drama e thriller, con momenti in cui i nervi dello spettatore saranno tesi e altri più adatti alle persone romantiche.

Modern Love 2

Trattandosi di una serie antologica, anche coloro che non hanno visto la prima stagione possono tranquillamente godersi Modern Love 2. Una serie che racconta l’amore in tutte le sue forme: tra giovani, persone avanti con l’età, con dei problemi da risolvere, con traumi da superare. Nello show ogni episodio è dedicato a una storia differente e ha per protagonisti attori diversi, mostrando allo spettatore una panoramica del sentimento in tutte le sue sfaccettature.

Assolo

Assolo (il titolo originale è Solos) è una serie antologica in sette parti che esplora le strane, bellissime e struggenti verità di ciò che significa essere umani. Nel cast si annoverano nomi altisonanti come quelli di Morgan Freeman e Anne Hathaway, e ogni personaggio vivrà un’avventura elettrizzante in un futuro incerto ma che si riflette tantissimo nel nostro presente. La serie originale di Prime Video, infatti, vuole insegnare agli spettatori che anche durante i momenti di solitudine siamo tutti legati attraverso l’esperienza umana.

Cruel Summer

Ambientata nell’immaginaria città di Skylin, in Texas, Cruel Summer incentra ogni episodio sullo stesso giorno con l’alternarsi di tre anni differenti: il 1993, il 1994 e il 1995. La racconta di due adolescenti negli anni ’90 e le ripercussioni sulla vita delle persone loro circostanti dopo il rapimento di una di esse. Sebbene si tratti di un teen drama, rispetto alla già citata Panic è molto più godibile per un pubblico di adulti: merito anche della sua struttura “a strati”, che riesce a raccontare una storia in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

A proposito della piattaforma streaming di Amazon, ecco 5 film d’animazione giapponese da non perdere su Prime Video.