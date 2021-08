Sconto da 4 euro su Amazon a chi acquista un Buono Regalo

4 euro di sconto per tutti gli utenti di Amazon che acquistano un buono regalo – per se stessi o per gli altri – di almeno 50 euro.

Amazon promuove periodicamente i propri prodotti e servizi a suon di sconti che da un lato danno dei vantaggi agli utenti e dall’altro permettono loro di scoprire dei lati di Amazon che non avevano ancora avuto modo di conoscere e apprezzare. In questi giorni è ancora disponibile un’iniziativa che dà 4 euro di sconto a chi acquista un Buono Sconto di almeno 50 euro.

L’iniziativa è finalizzata a far conoscere al pubblico l’ottimo servizio di Buoni Regalo, il modo più facile e veloce per fare un regalo ad amici e parenti anche quando si è incerti di cosa regalare. Il Buono Regalo di Amazon dà al destinatario totale libertà di utilizzare quel credito come meglio crede, caricandolo sul proprio account di Amazon e sfruttandolo anche soltanto per i propri acquisti quotidiani.

Per ottenere i 4 euro di sconto, però, non è obbligatorio fare un regalo ad altri. È anche possibile acquistare un buono di almeno 50 euro anche per sé stessi, ricaricando così il proprio account di Amazon ed avere così, a fronte di una spesa di 50 euro, un credito di 50 euro con uno sconto di 4 euro da usare sul prossimo acquisto.

Come ottenere lo sconto di 4 euro su Amazon

Per aderire subito alla promozione, e ottenere i 4 euro di sconto su un acquisto su Amazon, il primo passo è quello di collegarvi a questo indirizzo e selezionare “Clicca qui per applicare la promozione“.

A questo punto potete procedere con l’acquisto di uno qualsiasi dei Buoni Regalo presenti su Amazon, sia in versione digitale che stampabile. Per comodità ve ne proponiamo qualcuno di seguito, invitandovi a scegliere quello che più preferite.

Il buono sconto del valore di 4 euro, spiega Amazon, verrà automaticamente applicato sul tuo account entro 48 ore dalla spedizione dei Buoni Regalo in biglietto o cofanetto regalo o a seguito dell’invio dell’email di conferma d’ordine per i Buoni Regalo da stampare e inviati via email.

Conosci Amazon Business?

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti ricordiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!