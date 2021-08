EA offre l’accesso gratuito a tutti i suoi brevetti sull’accessibilità

Electronic Arts mira a incoraggiare gli altri sviluppatori a creare nuove funzionalità che rendano i giochi più inclusivi anche tramite i suoi brevetti.

Electronic Arts ha annunciato una novità molto importante per l’industria dei videogiochi. Come parte del suo impegno finalizzato a un gioco positivo per tutti, la società creatrice di saghe celebri come EA SPORTS FIFA, Battlefield e The Sims offre a concorrenti e sviluppatori l’accesso gratuito a tutti i suoi brevetti e alle tecnologie relativi all’accessibilità. L’obiettivo è incoraggiare chiunque voglia cimentarsi a creare nuove funzionalità che rendano i videogiochi più inclusivi.

Cinque brevetti per l’accessibilità

L’impegno include cinque brevetti che coprono alcune delle più innovative tecnologie incentrate sull’accessibilità di Electronic Arts, progettate per aiutare i giocatori con disabilità visive, linguistiche, uditive e cognitive. Fra questi è incluso il brevetto per il suo popolare “Ping System”, rilasciato oggi dall’Ufficio Marchi e Brevetti USA. Utilizzata in Apex Legends, questa tecnologia consente ai giocatori di comunicare tramite un sistema a impulsi ed è stata lodata per la sua applicazione come strumento in grado sia di ridurre la tossicità in-game, sia di rendere il gioco più accessibile.

Il Sistema Ping aiuta le persone con disabilità del linguaggio, dell’udito e cognitive che hanno difficoltà a comunicare: affronta questo problema consentendo ai giocatori di comunicare comandi e annunci audio e video contestuali attraverso input di controller semplici e mappabili anziché tramite auricolare e microfono.

Tre dei brevetti coperti dall’impegno riguardano la tecnologia che rende i videogiochi più accessibili ai giocatori con problemi di vista, e sono già ampiamente utilizzati in popolari titoli di Electronic Arts, tra cui i franchise Madden NFL e FIFA. Le tecnologie brevettate rilevano e modificano automaticamente i colori, la luminosità e il contrasto in un gioco per migliorare la visibilità di oggetti con luminosità simili. Ciò consente ai giocatori di percepire e interagire meglio con il contenuto. Electronic Arts è anche codice sorgente open source per una soluzione tecnica che affronta in modo simile problemi di daltonismo, luminosità e contrasto nei contenuti digitali.

Videogame più inclusivi

Il codice può essere trovato su GitHub, e consentirà agli sviluppatori di tutto il mondo di applicare la tecnologia direttamente nei loro videogiochi, risparmiando notevoli quantità di costi di ricerca e sviluppo e incoraggiando i talenti del settore ad adattarsi al codice o a svilupparlo. Chris Bruzzo, EVP di Positive Play, Commercial and Marketing, ha dichiarato: “In Electronic Arts, la nostra missione è ispirare il mondo a giocare. Possiamo far sì che diventi realtà solo se i nostri videogiochi sono accessibili a tutti i giocatori.

Il nostro team accessibilità è da tempo impegnato ad abbattere le barriere all’interno dei nostri videogiochi, ma ci rendiamo conto che per guidare un cambiamento significativo, dobbiamo lavorare insieme come industria al fine di fare meglio per i nostri giocatori.

Il quinto brevetto coperto dall’impegno riguarda una tecnologia audio personalizzata che mira ad aiutare i giocatori con problemi di udito modificando o creando musica in base alle loro preferenze uditive e che funziona con qualsiasi vincolo che possono incontrare. Electronic Arts prevede di aggiungere all’impegno ulteriori futuri brevetti incentrati sull’accessibilità, e di identificare altre tecnologie per l’open source. Electronic Arts nel suo portale mette a disposizione dei giocatori tutte le informazioni sulle funzionalità di accessibilità nei suoi titoli, dando loro l’opportunità di sollevare problemi e dare suggerimenti per migliorie.