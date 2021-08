Gamescom 2021, Microsoft presenta tante novità per Xbox

Xbox ha fornito ulteriori dettagli sui gameplay di alcuni giochi che verranno lanciati su Xbox Game Pass entro la fine dell’anno.

Inizia oggi la Gamescom 2021, anche se purtroppo, come lo scorso anno, si terrà nuovamente in una forma virtuale a causa della pandemia. L’evento si svolgerà fino al 27 agosto, con appuntamenti e annunci di vario tipo riguardo il mondo dei videogame. In tal senso ha già parto le danze in anticipo Xbox, che nella tarda serata di ieri ha rivelato alcune novità e aggiornamenti in particolare sui titoli firmati Xbox Game Studios, e su alcuni giochi che verranno lanciati su Xbox Game Pass entro la fine dell’anno. Lo show completo è disponibile al seguente link, mentre qui di seguito vi riassumiamo i principali annunci:

In vista dell’uscita il prossimo 9 novembre di Forza Horizon 5 , Playground Games ha condiviso i primi otto minuti del gameplay del gioco, e ha presentato le cover car: la Mercedes-AMG ONE e la Ford Bronco Badlands 2021. Inoltre, è stato annunciato il controller wireless per Xbox in edizione limitata Forza Horizon 5.

Il team diAge of Empires ha rivelato una nuova componente narrativa in vista della prossima uscita di Age of Empires IV , chiamata "Hands on History."

È stato rivelato l'arrivo del cloud gaming su Xbox Series X|S e Xbox One durante questo autunno. Questo permetterà ai membri di Xbox Game Pass Ultimate di giocare a più di 100 giochi direttamente dal cloud e scoprire nuovi titoli utilizzando un semplice pulsante.

È stato annunciato Microsoft Flight Simulator World Update VI, disponibile dal 7 settembre, che celebra la Germania, l’Austria e la Svizzera, il nuovo aereo Junkers JU-52, il VoloCity Air Taxi che uscirà a novembre, e la partnership con RARA (Reno Air Racing Association).

Double Fine Productions è lieta di annunciare l’uscita di Psychonauts 2 . Durante l’Xbox Stream alla Gamescom 2021, è stato lanciato un nuovo trailer del gioco, disponibile anche su Game Pass.

Sea of Thieves ha sorpreso i giocatori con uno splendido set di navi progettato in collaborazione con il team di Gearbox Software.

Trumble Valley: la mappa originale del primo gioco State of Decay sta arrivando in State of Decay 2: Juggernaut Edition come un'esperienza giocabile in open-world completamente rimasterizzata mercoledì 1 settembre, nell'aggiornamento Homecoming. Nuovi personaggi e trame, insieme a basi e armi, rendono Trumble Valley una zona da esplorare.

Gli sviluppatori di Techland hanno dato ai fan uno sguardo più ravvicinato al ricco sistema di modifica delle armi in Dying Light 2, che permette ai giocatori la libertà di esercitare un certo stile di gioco o di reagire a situazioni specifiche.

Dieci giochi su Xbox Game Pass al Day 1

Protagonista della serata anche Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento di Microsoft includerà molti nuovi giochi nei prossimi mesi, parecchi già dal Day 1. Tra questi ben dieci pubblicati da Humble Games. Eccoli di seguito elencati in ordine sparso:

Archvale : un gioco di ruolo double stick shooter bullet hell, in arrivo nel 2021.

: un gioco di ruolo double stick shooter bullet hell, in arrivo nel 2021. Chinatown Detective Agency : avventura punta e clicca dal taglio retro, in arrivo in autunno 2021.

: avventura punta e clicca dal taglio retro, in arrivo in autunno 2021. Bushiden : un gioco d’azione a scorrimento orizzontale, in arrivo nel 2021.

: un gioco d’azione a scorrimento orizzontale, in arrivo nel 2021. Midnight Fight Express : un brawler con visuale dall’alto, in arrivo nel 2021.

: un brawler con visuale dall’alto, in arrivo nel 2021. Next Space Rebels : dovremo sviluppare un razzo in grado di arrivare nello spazio dal nostro garage, in arrivo nel 2021.

: dovremo sviluppare un razzo in grado di arrivare nello spazio dal nostro garage, in arrivo nel 2021. Unpacking : un puzzle game zen che ci chiederà di fare ordine in una stanza, in arrivo nel 2021.

: un puzzle game zen che ci chiederà di fare ordine in una stanza, in arrivo nel 2021. Dodgeball Academia : un gioco sportivo a tema palla avvelenata, già disponibile.

: un gioco sportivo a tema palla avvelenata, già disponibile. Signalis : un survival horror 2D vecchio stile, data ancora non annunciata.

: un survival horror 2D vecchio stile, data ancora non annunciata. Unsighted : un gioco di ruolo d’azione metroidvania con grafica retro, in arrivo nel 2021.

: un gioco di ruolo d’azione metroidvania con grafica retro, in arrivo nel 2021. Flynn Son of Crimson: un action platform in arrivo il 15 settembre 2021.

Tutti i titoli sopra elencati arriveranno su Xbox Game Pass sia su PC, che console e cloud.