Gaming Week, fino al 47% di sconto sui prodotti Razer

La seconda edizione della Gaming Week di Amazon ci fa risparmiare fino al 47% sugli accessori targati Razer. Ecco tutte le offerte!

Agosto sta per finire e, come l’anno scorso, Amazon ha dato il via alla Gaming Week, una settimana di imperdibili offerte a 360 gradi per i videogiocatori, da quelli più occasionali ai più assidui, con sconti che spaziano dagli accessori alle sedie da gaming, da notebook a monitor, senza dimenticare ovviamente i videogiochi veri e propri per tutte le principali piattaforme. Tra i grandi produttori molto amati dai gamer c’è senza dubbio Razer, che per i prossimi sette giorni – fino al 7 settembre 2021 – propone in sconto una ricca selezione di mouse, tastiere e cuffie da gaming con un risparmio massimo del 47%.

Vediamo insieme tutte le offerte da non perdere.

Le cuffie di Razer in sconto per la Gaming Week

PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch poco importa. Le cuffie da gaming di Razer sono perfette per ogni piattaforma di gioco e i modelli in sconto per la Gaming Week promettono di accontentare tutti.

Razer Kraken Gaming Headset (Cavo Audio da 3.5 mm con controlli su filo, Nero) Compra su Amazon DRIVER DA 50 MM CON CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA : Goditi una chiarezza del suono di livello superiore con bassi profondi e potenti, per un’immersione sonora profonda; ascolta ogni dettaglio, dai passi furtivi di un nemico che tenta di prenderti alle spalle alle esplosioni violente e sconvolgenti

: Goditi una chiarezza del suono di livello superiore con bassi profondi e potenti, per un’immersione sonora profonda; ascolta ogni dettaglio, dai passi furtivi di un nemico che tenta di prenderti alle spalle alle esplosioni violente e sconvolgenti IMBOTTITURE AURICOLARI OVALI CON INFUSIONE DI GEL REFRIGERANTE : I cuscinetti auricolari con infusione di gel refrigerante riducono l'incremento di calore, mentre gli orli in similpelle offrono un isolamento acustico superiore; Il design ovale assicura una vestibilità ottima sulle orecchie

: I cuscinetti auricolari con infusione di gel refrigerante riducono l'incremento di calore, mentre gli orli in similpelle offrono un isolamento acustico superiore; Il design ovale assicura una vestibilità ottima sulle orecchie MICROFONO RETRATTILE UNIDIREZIONALE : Il microfono unidirezionale offe una comunicazione cristallina con il team; è retrattile e flessibile, per poterlo estrarre dalla cuffia quando serve e regolarne prossimità e posizione

: Il microfono unidirezionale offe una comunicazione cristallina con il team; è retrattile e flessibile, per poterlo estrarre dalla cuffia quando serve e regolarne prossimità e posizione SCANALATURE RIENTRATE NASCOSTE PER LE STANGHETTE DEGLI OCCHIALI : Una rientranza su entrambi i lati dei cuscinetti auricolari permette alla montatura degli occhiali di affondare, onde evitare una sensazione di pressione ai lati della testa

: Una rientranza su entrambi i lati dei cuscinetti auricolari permette alla montatura degli occhiali di affondare, onde evitare una sensazione di pressione ai lati della testa CORPO IN ALLUMINIO DI BAUXITE con IMBOTTITURA SPESSA: Il corpo in alluminio di bauxite delle Razer Kraken è leggero, flessibile ed resistente; un’imbottitura spessa della fascia allevia la pressione sulla testa, per un comfort duraturo

Razer Kraken Gaming Headset (Cavo Audio da 3.5 mm con controlli su filo, Rosa) Compra su Amazon Le Razer Kraken di 3a generazione sono le cuffie da gaming competitivo cablate. Gli ampi driver da 50 mm offrono un suono chiaro e potente. Ideate per garantire un comfort duraturo, con cuscinetti con infusione di gel rinfrescante. Un microfono retrattile assicura che le tue chiamate vengano trasmesse sempre con chiarezza assoluta.

Razer Kraken Ultimate Cuffie On-Ear da Gioco USB con Audio Surround Compra su Amazon THX SPATIAL AUDIO : Guadagna un vantaggio competitivo: segui i tuoi avversari con precisione millimetrica e consapevolezza grazie all'audio posizionale distinto e preciso che ti consente di individuare i tuoi avversari ancor prima che entrino nel tuo campo visivo

: Guadagna un vantaggio competitivo: segui i tuoi avversari con precisione millimetrica e consapevolezza grazie all'audio posizionale distinto e preciso che ti consente di individuare i tuoi avversari ancor prima che entrino nel tuo campo visivo MICROFONO CON CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE : Garantisci una chiarezza assoluta di trasmissione delle informazioni alla tua squadra grazie ad un microfono ottimamente calibrato che rimuove efficacemente i rumori di fondo come quelli delle ventole, dell'aria condizionata e della tuaattrezzatura

: Garantisci una chiarezza assoluta di trasmissione delle informazioni alla tua squadra grazie ad un microfono ottimamente calibrato che rimuove efficacemente i rumori di fondo come quelli delle ventole, dell'aria condizionata e della tuaattrezzatura STRUTTURA IN ALLUMINIO E ACCIAIO : Una struttura in alluminio di bauxite e una fascia in acciaio inossidabile rendono le cuffie leggere, flessibili e resistenti, realizzate per resistere a sessioni di gioco intense per gli anni a venire

: Una struttura in alluminio di bauxite e una fascia in acciaio inossidabile rendono le cuffie leggere, flessibili e resistenti, realizzate per resistere a sessioni di gioco intense per gli anni a venire CUSCINETTI CON GEL REFRIGERANTE ADATTI AGLI OCCHIALI : Domina le maratone gaming senza alcun problema; le Razer Kraken Ultimate sono dotate di un design adatto agli occhiali e di cuscinetti con infusione di gel refrigerante che riducono l'accumulo di calore

: Domina le maratone gaming senza alcun problema; le Razer Kraken Ultimate sono dotate di un design adatto agli occhiali e di cuscinetti con infusione di gel refrigerante che riducono l'accumulo di calore DRIVER DA 50 MM CON CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA: La chiarezza dell'audio elevata delle Razer Kraken Ultimate e profondità e intensità dei bassi creano un ricco paesaggio sonoro in grado di catturare ottimamente ogni passo e sparo, per un vantaggio competitivo

Razer Kraken Bluetooth Kitty Cuffie Wireless con Orecchie da Gatto Compra su Amazon ORECCHIE DA GATTO E PADIGLIONI AURICOLARI CON TECNOLOGIA RAZER CHROMA RGB : Le possibilità sono infinite: con 16,8 milioni di colori e una suite di effetti di luce, puoi personalizzare le cuffie come preferisci.

: Le possibilità sono infinite: con 16,8 milioni di colori e una suite di effetti di luce, puoi personalizzare le cuffie come preferisci. BLUETOOTH 5.0 : Quando la Modalità Gioco non è attiva, la connessione wireless rimane stabile ma le cuffie consumano meno, garantendo fino a 20 ore di utilizzo con l'illuminazione accesa o fino a 50 ore se spenta.

: Quando la Modalità Gioco non è attiva, la connessione wireless rimane stabile ma le cuffie consumano meno, garantendo fino a 20 ore di utilizzo con l'illuminazione accesa o fino a 50 ore se spenta. CONNESSIONE A BASSA LATENZA DA 40MS : Attiva la Modalità Gioco per migliorare le prestazioni senza fili delle cuffie durante le sessioni competitive, per prendere la mira o reagire più in fretta, con una sincronizzazione fra audio e video ancora migliore.

: Attiva la Modalità Gioco per migliorare le prestazioni senza fili delle cuffie durante le sessioni competitive, per prendere la mira o reagire più in fretta, con una sincronizzazione fra audio e video ancora migliore. DRIVER DA 40 MM CON CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA : Nella loro essenza, le cuffie offrono un'esperienza audio ricca che rende ancora più divertente giocare, restituendo medie e alte frequenze cristalline con bassi profondi e di forte impatto.

: Nella loro essenza, le cuffie offrono un'esperienza audio ricca che rende ancora più divertente giocare, restituendo medie e alte frequenze cristalline con bassi profondi e di forte impatto. MICROFONO BEAMFORMING: Il microfono è posizionato nel punto ideale per catturare perfettamente la tua voce e acquisire meno rumore da qualsiasi altra direzione, per un risultato spettacolare almeno quanto il tuo look.

Razer Kraken Tournament Edition - Esports Gaming Headset Compra su Amazon Controlli audio completi : Ottieni un controllo totale con il controller audio USB; attiva il THX Spatial Audio per un'immersione ancora adatto, controlla il volume e il livello dei bassi; puoi persino configurare il bilanciamento gioco/chat; tutto a portata di mano, per un audio in gioco sempre ottimamente personalizzato in base alle tue esigenze

: Ottieni un controllo totale con il controller audio USB; attiva il THX Spatial Audio per un'immersione ancora adatto, controlla il volume e il livello dei bassi; puoi persino configurare il bilanciamento gioco/chat; tutto a portata di mano, per un audio in gioco sempre ottimamente personalizzato in base alle tue esigenze THX Spatial Audio : Vai ben oltre il tradizionale audio surround virtuale; il THX Spatial Audio espande i confini del tradizionale surround a 5.1 e 7.1 canali per offrire un audio posizionale a 360° senza interruzioni, per un'esperienza naturale e realistica; aggiunge profondità all'esperienza simulando un audio proveniente sia dall'alto che dal basso per un'elevato immersione di gioco

: Vai ben oltre il tradizionale audio surround virtuale; il THX Spatial Audio espande i confini del tradizionale surround a 5.1 e 7.1 canali per offrire un audio posizionale a 360° senza interruzioni, per un'esperienza naturale e realistica; aggiunge profondità all'esperienza simulando un audio proveniente sia dall'alto che dal basso per un'elevato immersione di gioco Bilanciamento gioco/chat : L’audio del gioco non sovrasterà mai le comunicazioni con il team; l’opzione Bilanciamento gioco/chat ti permette di ottenere l’equilibrio audio ottimo; in alternativa, puoi semplicemente lasciare le regolazioni sui livelli medi per un mixaggio standard

: L’audio del gioco non sovrasterà mai le comunicazioni con il team; l’opzione Bilanciamento gioco/chat ti permette di ottenere l’equilibrio audio ottimo; in alternativa, puoi semplicemente lasciare le regolazioni sui livelli medi per un mixaggio standard Driver da 50 mm con calibrazione personalizzata : Dotate di ampi driver da 50 mm con calibrazione personalizzata, le Razer Kraken Tournament Edition offrono una gamma ampia di suoni, dai passi leggeri di un nemico che tenta di prenderti alle spalle alle esplosioni violente e sconvolgenti; questa chiarezza di gamma e questi bassi profondi e vigorosi sono fondamentali per creare un'esperienza immersiva ad fedeltà

: Dotate di ampi driver da 50 mm con calibrazione personalizzata, le Razer Kraken Tournament Edition offrono una gamma ampia di suoni, dai passi leggeri di un nemico che tenta di prenderti alle spalle alle esplosioni violente e sconvolgenti; questa chiarezza di gamma e questi bassi profondi e vigorosi sono fondamentali per creare un'esperienza immersiva ad fedeltà Design ergonomico: I cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante riducono l'incremento di calore, mentre la combinazione di morbido tessuto e similpelle offre comfort e isolamento acustico; la fascia è dotata di un'imbottitura morbida rilevante confortevole che ti permette di giocare per ore e ore dimenticandoti di averle addosso

Razer BlackShark V2 con Scheda Audio USB - Cuffie da gioco premium Esports Compra su Amazon DRIVER RAZER TRIFORCE IN TITANIO DA 50 MM : Utilizzando membrane rivestite in titanio, il nostro design suddivide il driver in 3 parti per la regolazione separata di alti, medi e bassi, per un audio chiaro e pulito, con alti ricchi e bassi potenti

: Utilizzando membrane rivestite in titanio, il nostro design suddivide il driver in 3 parti per la regolazione separata di alti, medi e bassi, per un audio chiaro e pulito, con alti ricchi e bassi potenti MICROFONO CARDIOIDE RAZER HYPERCLEAR CON SCHEDA AUDIO USB : Ottimizzato per un elevato rilevamento della voce, ottieni il ottimo dal microfono rimovibile delle cuffie con una scheda audio USB per consentirti di regolare e migliorare il segnale vocale grazie a Razer Synapse

: Ottimizzato per un elevato rilevamento della voce, ottieni il ottimo dal microfono rimovibile delle cuffie con una scheda audio USB per consentirti di regolare e migliorare il segnale vocale grazie a Razer Synapse CANCELLAZIONE PASSIVA DEL RUMORE AVANZATA : I robusti padiglioni auricolari, grazie alla loro imbottitura dalla ottima aderenza, coprono le orecchie proteggendole dal rumore della folla e dell’ambiente, offrendo un isolamento ottimo

: I robusti padiglioni auricolari, grazie alla loro imbottitura dalla ottima aderenza, coprono le orecchie proteggendole dal rumore della folla e dell’ambiente, offrendo un isolamento ottimo CUSCINETTI AURICOLARI IN MEMORY FOAM MORBIDI E TRASPIRANTI : Grazie al rivestimento in morbida similpelle e alla densità della schiuma, le cuffie esercitano una pressione gentile; il tessuto traspirante riduce al minimo il sudore e l'accumulo di calore dovuti al contatto con la pelle

: Grazie al rivestimento in morbida similpelle e alla densità della schiuma, le cuffie esercitano una pressione gentile; il tessuto traspirante riduce al minimo il sudore e l'accumulo di calore dovuti al contatto con la pelle COMPATIBILITÀ MULTIPIATTAFORMA: Le cuffie sono compatibili con PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili, per consentirti di godere di uno schiacciante audio praticamente su ogni piattaforma

I mouse di Razer in sconto per la Gaming Week

Razer DeathAdder V2 Pro - USB Mouse da gaming cablato Compra su Amazon TECNOLOGIA RAZER HYPERSPEED WIRELESS : Con una trasmissione ad alta velocità, una latenza bassa e un cambio di frequenza semplice negli ambienti rumorosi, non ti sembrerà nemmeno di star giocando con un mouse senza fili

: Con una trasmissione ad alta velocità, una latenza bassa e un cambio di frequenza semplice negli ambienti rumorosi, non ti sembrerà nemmeno di star giocando con un mouse senza fili SENSORE OTTICO RAZER FOCUS+ DA 20K DPI : Utilizzando funzioni come la sincronizzazione del movimento e il cut-off asimmetrico, il nostro sensore traccia i tuoi movimenti alla perfezione, per una risposta rapida a prova di pixel

: Utilizzando funzioni come la sincronizzazione del movimento e il cut-off asimmetrico, il nostro sensore traccia i tuoi movimenti alla perfezione, per una risposta rapida a prova di pixel SWITCH OTTICO PER MOUSE RAZER : Ogni clic viene attuato in 0.2 ms senza ritardo di neutralizzazione del rimbalzo, per un'esecuzione rapida e pulita fino a 70 milioni di clic: un design veloce e durevole, senza clic involontari

: Ogni clic viene attuato in 0.2 ms senza ritardo di neutralizzazione del rimbalzo, per un'esecuzione rapida e pulita fino a 70 milioni di clic: un design veloce e durevole, senza clic involontari 70 ORE DI DURATA DELLA BATTERIA (RAZER HYPERSPEED) : Grazie alla doppia connettività, avrai a disposizione fino a 100 ore di durata della batteria in modalità Bluetooth, o fino a 70 ore di prestazioni rapide se passi a Razer HyperSpeed Wireless

: Grazie alla doppia connettività, avrai a disposizione fino a 100 ore di durata della batteria in modalità Bluetooth, o fino a 70 ore di prestazioni rapide se passi a Razer HyperSpeed Wireless FORMA ERGONOMICA DA 88 G: Abbiamo mantenuto la sua ergonomia all'avanguardia, perfezionandola ulteriormente per garantirti un comfort e una maneggevolezza di alta qualità e alto livello di prestazioni durante il gioco

Razer Basilisk Ultimate Mouse da Gaming Senza Fili Compra su Amazon TECNOLOGIA WIRELESS RAZER HYPERSPEED RAPIDA : Con una latenza bassa, fino a 100 ore di durata della batteria e cambio di frequenza semplice negli ambienti rumorosi

: Con una latenza bassa, fino a 100 ore di durata della batteria e cambio di frequenza semplice negli ambienti rumorosi SENSORE OTTICO 20K RAZER FOCUS+ : Il sensore ottico da 20.000 DPI garantisce il tracciamento di ogni piccolo movimento del mouse, offrendoti un elevato grado di precisione per i tuoi colpi alla testa e le tue manovre elusive

: Il sensore ottico da 20.000 DPI garantisce il tracciamento di ogni piccolo movimento del mouse, offrendoti un elevato grado di precisione per i tuoi colpi alla testa e le tue manovre elusive 11 PULSANTI PROGRAMMABILI : Assegna macro e funzioni secondarie a fino a 11 pulsanti programmabili, incluso il laterale multifunzione, per eseguire rapidamente comandi combinati

: Assegna macro e funzioni secondarie a fino a 11 pulsanti programmabili, incluso il laterale multifunzione, per eseguire rapidamente comandi combinati TASTO OTTICO PER MOUSE RAZER : Ogni clic è attuato alla velocità della luce e senza ritardi di neutralizzazione del rimbalzo: sarai sempre il primo a premere il grilletto; i tasti hanno inoltre una durata fino a 70 milioni di clic

: Ogni clic è attuato alla velocità della luce e senza ritardi di neutralizzazione del rimbalzo: sarai sempre il primo a premere il grilletto; i tasti hanno inoltre una durata fino a 70 milioni di clic 14 ZONE DI ILLUMINAZIONE RGB RAZER CHROMA PERSONALIZZABILI: Il Razer Basilisk Ultimate offre 14 zone di illuminazione Razer Chroma con 16.8 milioni di colori; ciascuna zona di illuminazione può essere programmata individualmente in Chroma Studio

Razer Viper Mini Gaming Mouse (Design Ambidestro) Compra su Amazon DESIGN AMBIDESTRO LEGGERO : Non serve un design a nido d'ape: il nostro mouse assicura movimenti incredibilmente fluidi senza scendere a compromessi in fatto di resistenza strutturale—con 6 comodi pulsanti programmabili

: Non serve un design a nido d'ape: il nostro mouse assicura movimenti incredibilmente fluidi senza scendere a compromessi in fatto di resistenza strutturale—con 6 comodi pulsanti programmabili RAZER OPTICAL MOUSE SWITCH : Ogni click è attuato alla velocità della luce e senza ritardi dovuti alla neutralizzazione del rimbalzo: sarai sempre il primo a premere il grilletto; gli switch hanno inoltre una durata fino a 50 milioni di click

: Ogni click è attuato alla velocità della luce e senza ritardi dovuti alla neutralizzazione del rimbalzo: sarai sempre il primo a premere il grilletto; gli switch hanno inoltre una durata fino a 50 milioni di click CAVO RAZER SPEEDFLEX : Il cavo del Razer Viper Mini è flessibile ed è progettato per ridurre al minimo l'attrito, assicurandoti un ottima controllo grazie a movimenti rapidi e fluidi

: Il cavo del Razer Viper Mini è flessibile ed è progettato per ridurre al minimo l'attrito, assicurandoti un ottima controllo grazie a movimenti rapidi e fluidi SENSORE OTTICO DA 8500 DPI : Ottieni prestazioni di alto livello e la precisione nella mira necessarie al gaming competitivo, con un sensore ottico che assicura il ottimo equilibrio fra controllo e velocità

: Ottieni prestazioni di alto livello e la precisione nella mira necessarie al gaming competitivo, con un sensore ottico che assicura il ottimo equilibrio fra controllo e velocità TECNOLOGIA RGB RAZER CHROMA: con 16.8 milioni di colori e una suite di effetti, personalizza l'illuminazione underglow del Razer Viper Mini con Razer Synapse 3: dai ancora stile alla tua postazione da battaglia

Razer Atheris Stormtrooper Edition Compra su Amazon 280 ORE DI DURATA DELLA BATTERIA : Se sei costantemente in viaggio per lavoro o impegnato in una riunione dopo l'altra, non dovrai preoccuparti di dover cambiare le batterie

: Se sei costantemente in viaggio per lavoro o impegnato in una riunione dopo l'altra, non dovrai preoccuparti di dover cambiare le batterie SENSORE OTTICO DA 7.200 DPI : Con un sensore ottico da 7.200 DPI, il Razer Atheris è dotato del DPI elevato in assoluto per un mouse mobile; garantisce una precisione e un controllo su fogli di lavoro e bersagli di gioco

: Con un sensore ottico da 7.200 DPI, il Razer Atheris è dotato del DPI elevato in assoluto per un mouse mobile; garantisce una precisione e un controllo su fogli di lavoro e bersagli di gioco TECNOLOGIA DI FREQUENZA ADATTATIVA : Essendo dotato della tecnologia proprietaria wireless Razer, il Razer Atheris fornisce una stabilità di trasmissione nel settore

: Essendo dotato della tecnologia proprietaria wireless Razer, il Razer Atheris fornisce una stabilità di trasmissione nel settore CAPACITÀ DI CONNESSIONE DOPPIA : Con un dongle USB da 2.4 GHz e la capacità Bluetooth, potrai connettere in tutta semplicità il tuo Razer Atheris a di un dispositivo in qualsiasi momento

: Con un dongle USB da 2.4 GHz e la capacità Bluetooth, potrai connettere in tutta semplicità il tuo Razer Atheris a di un dispositivo in qualsiasi momento ERGONOMIA MIGLIORATA: Realizzato in un design dall'ergonomia migliorata, il Razer Atheris ti offre una comodità di presa anche per diverse ore

Le offerte sulle tastiere di Razer

Razer Huntsman Tournament Edition - Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer Compra su Amazon Tasti opto-lineari Razer : risposta immediata con attivazione ottica da 1.0 mm; ogni sequenza di tasti viene registrata con la luce, in modo da avere un privilegio immediato su tutti i tuoi concorrenti

: risposta immediata con attivazione ottica da 1.0 mm; ogni sequenza di tasti viene registrata con la luce, in modo da avere un privilegio immediato su tutti i tuoi concorrenti Chiavi PBT a doppia iniezione : grazie al doppio strato di PBT che offre un'elevata resistenza, queste chiavi sono progettate per conservare la loro consistenza nonostante il loro uso intensivo durante l'allenamento o le competizioni

: grazie al doppio strato di PBT che offre un'elevata resistenza, queste chiavi sono progettate per conservare la loro consistenza nonostante il loro uso intensivo durante l'allenamento o le competizioni Memoria integrata : preparati a giocare senza aspettare grazie all'attivazione di fino a 5 configurazioni di profilo dalla memoria integrata o alle tue impostazioni personalizzate salvate nel cloud

: preparati a giocare senza aspettare grazie all'attivazione di fino a 5 configurazioni di profilo dalla memoria integrata o alle tue impostazioni personalizzate salvate nel cloud Forma compatta : il design compatto senza tastiera semplifica il posizionamento e lo spostamento della tastiera per creare la configurazione ottimale

: il design compatto senza tastiera semplifica il posizionamento e lo spostamento della tastiera per creare la configurazione ottimale Cavo rimovibile di tipo C: disimballa, collega e gioca spensierato quando passi da un torneo all'altro; il fermo di sicurezza mantiene il cavo permanentemente collegato durante i giochi

Razer BlackWidow V3 Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB Compra su Amazon POGGIA POLSI ERGONOMICO : Il resistente poggiapolsi è allineato in modo perfetto, in modo da ridurre la pressione sui tuoi polsi e non farli affaticare quando giochi a lungo.

: Il resistente poggiapolsi è allineato in modo perfetto, in modo da ridurre la pressione sui tuoi polsi e non farli affaticare quando giochi a lungo. SWITCH MECCANICI VERDI RAZER : Ascolta e senti l’appagante feedback a ogni pressione di tasto, con un punto di reset ottimizzato per il gaming, supportato da tasti classici a piena altezza che non compromettono l’esperienza di digitazione.

: Ascolta e senti l’appagante feedback a ogni pressione di tasto, con un punto di reset ottimizzato per il gaming, supportato da tasti classici a piena altezza che non compromettono l’esperienza di digitazione. ALLOGGIAMENTO TRASPARENTE PER GLI SWITCH : Il design completamente trasparente mostra davvero tutta la luminosità della Razer Chroma RGB, con le sue ampie personalizzazioni luminose e la maggior immersione grazie alla funzione di reazione dinamica con oltre 150 giochi integrati.

: Il design completamente trasparente mostra davvero tutta la luminosità della Razer Chroma RGB, con le sue ampie personalizzazioni luminose e la maggior immersione grazie alla funzione di reazione dinamica con oltre 150 giochi integrati. QUADRANTE DIGITALE MULTI-FUNZIONE E 4 TASTI MULTIMEDIALI : Configurali per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume: per il massimo della comodità mentre ti diverti.

: Configurali per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume: per il massimo della comodità mentre ti diverti. TASTI IN ABS A DOPPIA INIEZIONE: Realizzati con un processo di stampa a doppia iniezione per assicurare che le lettere non sbiadiscano, i tasti dispongono anche di pareti particolarmente spesse che li rendono estremamente resistenti e in grado di sopportare continue sollecitazioni.

