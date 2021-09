Cambio offerta per Iliad: ecco come avere 120 GB in 5G

Iliad ci ripensa e offre il cambio offerta a tutti i già clienti, che già da oggi possono attivare gratuitamente la nuova tariffa GIGA 120 in 5G.

Ottime notizie per tutti i clienti Iliad, l’operatore virtuale che ad oggi conta oltre 7,8 milioni di utenti in tutta Italia. Dopo aver ascoltato le proteste e le lamentele degli utenti, che di fronte all’introduzione della nuova e vantaggiosa tariffa GIGA 120, inizialmente disponibile soltanto per i nuovi clienti, Iliad ha annunciato oggi il cambio offerta anche per chi è già cliente.

Tutti i clienti di Iliad possono fin da subito approfittare del cambio offerta gratuito e passare a GIGA 120 che offre 120 GB al mese in 5G e minuti e sms illimitati verso l’Italia al costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli e senza costi nascosti.

A questo si aggiungono anche minuti e SMS illimitati in Europa, 6GB dedicati in roaming Europa e Minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali per oltre 60 destinazioni, verso fissi

in Europa e fissi e mobili in USA e Canada.

Non solo. L’offerta include anche i seguenti servizi:

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Come effettuare il cambio di offerta per avere GIGA 120 con Iliad

I già clienti Iliad possono approfittare subito del cambio offerta recandosi nella propria Area Personale e sostituire da lì l’offerta già attiva con la nuova GIGA 120, ovviamente mantenendo il proprio numero di telefono.

La nuova offerta GIGA 120, spiega Iliad, sarà automaticamente sottoscritta e risulterà attiva dal momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta.