Iliad rassicura: niente rischi rimodulazione né cambi di politica sui servizi

Anche con le nuove condizioni di contratto, Iliad manterrà la sua politica del “Per sempre”. Per gli utenti non cambia quindi nulla, come da noi anticipato.

Come vi avevamo anticipato due giorni fa, Iliad ha aggiornato le sue condizioni contrattuali inserendo una clausola che aveva fatto temere un cambio di politica da parte del noto operatore telefonico francese in termini di rimodulazioni unilaterali. Nell’Articolo 9 delle nuove Condizioni Generali di Contratto (scaricabile da qui), è infatti scritto che Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche, per “sopravvenute esigenze tecniche, economiche od organizzative”.

La risposta di Iliad

Ma come vi avevamo espressamente spiegato sempre nel nostro articolo, la questione non riguardava la tariffa mensile delle offerte che Iliad propone con la garanzia “Per Sempre”. E che semmai l’operatore avesse deciso in futuro di cambiare qualcosa in tal senso, lo avrebbe probabilmente fatto lanciando qualche nuova tipologia di offerta extra e parallela, ma senza la garanzia “Per Sempre”. Ma qui entriamo nel campo delle congetture. Di fatto, quindi, per l’utente che ha o sottoscriverà un qualsiasi abbonamento con la ormai famosa formula “Per Sempre”, non cambia né cambierà nulla.

A conferma di quanto scritto nei giorni passati abbiamo contattato l’ufficio stampa di Iliad che ci ha confermato che manterrà, come sempre, l’impegno di mantenere fissi i costi dell’abbonamento sottoscritto da un cliente, senza alcuna variazione né durante né dopo la sua sottoscrizione, per sempre, appunto. Ricordiamo che Iliad ha recentemente lanciato due nuove offerte, Flash 120 5G e Giga 80.



La prima è un’evoluzione dell’originale Flash 100 5G, che di fatto va ad aggiungere 20GB in più alla proposta, che adesso si chiama Flash 120 5G. Il tutto utilizzando anche le reti di nuova generazione, mantenendo il medesimo costo mensile di 9,99 euro. La seconda offerta tariffaria è invece Giga 80, e al costo di 7,99 euro al mese offre un pacchetto di 80GB in 4G/4G+. Il tuto in attesa del lancio dei primi pacchetti di servizi legati alla telefonia domestica di Iliad dovrebbe avvenire nel corso del mese di Giugno di quest’anno.