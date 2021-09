I dispositivi Fire TV di Amazon tornano in offerta

Amazon torna a proporre in offerta i dispositivi multimediali della serie Fire TV, dalla versione Lite al potente Cube. Tutti i nuovi prezzi.

Il 2021 sta per finire e Amazon ha deciso di tornare a proporre in sconto in occasione delle Offerte di Settembre alcuni dei dispositivi più venduti della serie Fire TV, fondamentali per trasformare un qualsiasi televisore con ingresso HDMI in una vera e propria smart TV con accesso a tutti i principali servizi di streaming disponibili nel nostro Paese, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per YouTube, Apple TV+, DAZN, Plex, TimVision, Switch e molto altro ancora.

Il dispositivo più economico, che scende ulteriormente di prezzo, è il Fire TV Stick Lite, pensato per chi non ha un televisore 4K o una connessione troppo veloce e si “accontenta” di visualizzare in streaming i contenuti in HD in arrivo dai principali servizi attivi in Italia. Fire TV Stick Lite, dotato di telecomando vocale Alexa, è in offerta a appena 19,99 euro.

Salendo un po’ di prezzo, 24,99 euro in offerta, c’è il fratello maggiore: Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa che permette, a differenza di quello in dotazione con la versione Lite, anche di regolare il volume dei dispositivi collegati.

Chi ha necessità di visualizzare i contenuti in 4K può rivolgersi verso il Fire TV Stick 4K Ultra HD, il più potente tra i dispositivi Fire TV Stick, proposto oggi al prezzo scontato di 39,99 euro invece di 59,99 euro.

Il non plus ultra, però è rappresentato dal nuovo Fire TV Cube, lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD che si rifà alla popolarissima Apple TV.

I possessori di dispositivi LG, Panasonic, Sonos, Onkyo, BOSE e Sony avranno la possibilità di controllare quei dispositivi con la voce grazie a Alexa su Fire TV Cube e, oltre ad accedere a milioni di contenuti in streaming tra musica, film e serie TV, potranno controllare anche i dispositivi intelligenti di casa, da quelli di HUE a quelli di Arlo, passando per Tp-Link, Blink e tado°.

Fire TV in offerta: tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti su Amazon sono riservati agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.