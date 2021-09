Netflix, 5 serie TV da non perdere a settembre 2021

Le migliori serie TV Netflix in uscita a settembre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da La casa di carta 5 a Sex Education 3.

Settembre è un mese di ripartenze e Netflix lo sa bene. Dopo il rientro dalle ferie e dalle vacanze estive, gli abbonati hanno bisogno di contenuti interessanti per rendere meno amara la ripresa della routine. La piattaforma streaming farà felici molti utenti a settembre 2021, un mese davvero ricco per quanto riguarda le serie TV in uscita. Nuove stagioni di show acclamati da pubblico e critica faranno infatti il loro esordio nel catalogo, assicurando probabilmente alla società la chiusura in crescita del trimestre in termini di fatturato.

Ma quali sono le serie TV Netflix da vedere settembre 2021? Ne abbiamo scelte 5 che gli spettatori non dovrebbero assolutamente lasciarsi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di settembre 2021

Tornano i rapinatori in maschera più famosi del piccolo schermo e l’acclamata serie con Gillian Anderson che parla di… sesso! Ecco le migliori serie di questo mese.

La casa di carta 5 (parte 1)

La banda con la tuta rossa sta per tornare. Bloccata nella Banca di Spagna da oltre cento ore, si prepara alla battigia finale con le forze dell’ordine e per la prima volta senza un piano di fuga, visto che il Professore è stato catturato da Sierra. Un testa a testa ricco di azione e colpi di scena, che vedrà l’ingresso dell’esercito a peggiorare le cose per i rapinatori con la maschera di Dalì. La parte 1 de La casa di carta 5 (l’ultima stagione dello show) sarà disponibile dal 3 settembre; la parte 2, invece, verrà aggiunta al catalogo il 3 dicembre.

On the Verge – Al limite

Quattro donne “al limite”, come suggerisce il titolo stesso, in questa serie dramedy di 12 episodi di 30 minuti. On the Verge si incentra su una chef, una madre single, un’ereditiera e una donna in cerca di lavoro che, invece di piangere sulla giovinezza perduta, fanno il possibile per rimanere autentiche e fedeli a loro stesse, affrontando rischi e lasciando perdere qualsiasi cosa non faccia più per loro. In una meravigliosa Los Angeles, sfrutteranno quindi questo momento delle loro vite come un’opportunità per reinventarsi. Lo show uscirà il 7 settembre.

Lucifer 6

Il drama con Tom Ellis tornerà il 10 settembre su Netflix con un sesto e ultimo ciclo di episodi. Considerato il cliffhanger che ha chiuso la quinta stagione con il protagonista che è diventato il nuovo Dio, possiamo immaginare che la sesta di Lucifer prometterà uno sguardo approfondito a molti dei suoi amati personaggi mentre chiude le loro storie. Più specificamente, Lucifer 6 suggerisce di concentrarsi sulla crescita personale del diavolo più amato della televisione e sui modi in cui è cambiato nel corso della serie.

Sex Education 3

La terza stagione di una delle serie di punta Netflix sarà disponibile dal 17 settembre, raccontando un nuovo anno alla Moordale e nuove esperienze per Otis e i suoi compagni di scuola. La season 2 si era conclusa con il messaggio vocale cancellato e le storyline dei personaggi ancora tutte da percorrere, quindi ci si aspetta che Sex Education 3 sia piena di risposte. Sappiamo che Otis farà sesso occasionale, Jean aspetterà un bambino e Eric e Adam staranno ufficialmente insieme, mentre la nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all’eccellenza, Aimee scopre il femminismo e Jackson ha una cotta. Nuove scoppiettanti puntate sono pronte al debutto.

Midnight Mass

La paura raggiungerà il catalogo del celebre servizio il 24 settembre. Dal creatore di The Haunting of Hill House, Mike Flanagan, arriva una nuova storia fatta di misteri ed eventi inspiegabili. Quella di una piccola comunità su un’isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia e dall’arrivo di un carismatico prete. Lo show ideale per chiunque cerchi qualcosa di cupo e carico di suspense.

