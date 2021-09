The Medium è disponibile da oggi su PlayStation 5

L’acclamato titolo horror in terza persona di Bloober Team arriva finalmente anche su PlayStation 5 accompagnato da un nuovo trailer.

Bloober Team, il team di sviluppo dietro titoli quali Blair Witch, Observer e Layers of Fear, ha lanciato oggi il titolo horror psicologico The Medium su PlayStation 5. Ora anche gli utenti Sony potranno vivere l’avventura di esplorare il mondo reale e quello degli spiriti per risolvere enigmi e misteri, ma con in più una sensazione soprannaturale grazie alla nuova integrazione DualSense su PS5. I giocatori possono accedere al PlayStation Store per acquistare la versione standard di The Medium o la Deluxe Edition, che include il gioco base, la colonna sonora originale e un artbook digitale.

The Medium: il mondo degli spiriti su PlayStation 5

Per l’occasione, Bloober Team ha condiviso un nuovo video di gameplay con immagini registrate direttamente da PlayStation 5 per illustrare l’inquietante esperienza del doppio mondo sulla nuova piattaforma. La versione per la nuova piattaforma da gioco di Sony di The Medium utilizza le caratteristiche uniche del controller DualSense, offrendo la versione più tattile e coinvolgente mai vista.

Il gioco ha un’edizione fisica standard e una chiamata The Medium: Two Worlds Special Launch Edition che include un’esclusiva confezione Steelbook, la colonna sonora originale e un artbook con copertina rigida di 32 pagine.

Bloober Team e Black Screen Records pubblicheranno inoltre anche l’Original Soundtrack del videogame su vinile e CD, con un’uscita prevista per ottobre: i preordini sono ora disponibili. The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay a doppia realtà dove i giocatori assumono il ruolo di Marianne, una medium dotata di diverse abilità psichiche.

Nei suoi panni esplorano il mondo reale e quello degli spiriti alternativamente e simultaneamente per scoprire un oscuro mistero, spiriti sinistri e subdoli enigmi che solo un medium può risolvere. Per avere un quadro completo del gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione della versione Xbox Series X disponibile a questo indirizzo.