Kena lancia TIMVISION Flash con DAZN, TIMVISION e Infinity+

L’offerta all-in-one TIMVISION Flash è dedicata agli amanti di streaming e calcio che desiderano tutto in un unico abbonamento telefonico.

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a tutti coloro che oltre a essere dei grandi appassionati di streaming in generale, sono anche tifosi di calcio e guardano quindi con interesse le partite della Serie A. Si tratta di una proposta all-in-one che prende il nome di TIMVISION Flash, che al prezzo promozionale di 19,99 euro/mese per 4 mesi (poi 29,99€/mese), include GB o minuti ed SMS illimitati, più i servizi TIMVISION, DAZN e Infinity+. La promozione è valida per le adesioni fino al 12/09/2021, ed è sottoscrivibile per chi attiva un Nuovo Numero Kena Mobile e chi mantiene il proprio numero portandolo da altro Operatore.

L’offerta TIMVISION Flash nel dettaglio

L’Offerta prevede un costo di Attivazione di 55,99€, che si compone di un pagamento anticipato di 19,99€ (che verrà pagato su Carta di Credito) e di un importo di 36€, che il Cliente corrisponderà secondo un piano di rateizzazione in 12 mesi, con singole rate di 3€/mese, già incluse nel Costo mensile dell’Offerta medesima.

In caso di recesso, prima del completamento dei pagamenti previsti dal piano rateale, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere le rate residue nei termini contrattualmente previsti, così come meglio illustrati nel seguito. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei pagamenti rateali in caso di recesso il Cliente può sempre chiamare gratuitamente il Servizio Assistenza Clienti 181. L’Offerta include:

TIMVISION del valore di 6,99€/mese (incluso Eurosport Player solo per i primi 12 mesi): film, sport, tutto l’intrattenimento di Discovery+, Serie TV, produzioni originali, cartoni, i canali del digitale terrestre, la Replay TV degli ultimi 7 giorni di Mediaset, Viacom e Discovery+.

DAZN del valore di 29,99€/mese con la Serie A di calcio.

Infinity+ del valore di 7,99€/mese (solo per i primi 12 mesi): il meglio del cinema, delle serie tv e del grande calcio europeo. Potrai avere le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima stagione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati, da vedere dove e quando vuoi, disponibili anche in 4k. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere. Infinity+ è incluso per 12 mesi nella tua offerta, decorsi i quali si disattiverà automaticamente senza costi.

1GB/mese di Traffico Internet 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale, disponibile anche nei Paesi UE in 3G. All’Estero la velocità di connessione 3G dipende dalla Rete dell’Operatore.

Al termine del Giga (1GB) compreso nell’Offerta Kena TIMVISION e disponibile ogni mese, il Traffico Dati viene bloccato, salvo Opzioni Dati aggiuntive attivate sulla Linea. L’Offerta si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il Credito Residuo della SIM è sufficiente. Per fruire dei contenuti inclusi nell’Offerta Kena TIMVISION è necessario utilizzare la connessione ad Internet del proprio Operatore, fisso o mobile, con un’Opzione Dati attiva. Ad ogni modo, per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere le Condizioni Generali di Contratto.

COME SI ATTIVA