3 mesi gratis di NOW Cinema o Entertainment? Ve li regala la NOW Smart Stick in offerta

Acquistando in offerta una NOW Smart Stick potete ottenere gratis 3 mesi di NOW Cinema o Entertainment: ecco tutti i dettagli.

Il catalogo di NOW, il servizio di streaming di Sky che fino a pochi mesi fa rispondeva al nome di NOW TV, continua a crescere giorno dopo giorno, ma i fan dello streaming in Italia sanno benissimo che, di fronte ad una moltitudine di servizi molto validi, si è costretti a fare delle scelte. C’è chi si limita ad avere Netflix e Disney+, chi approfitta anche di Prime Video perché incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime e chi, preferisce aspettare qualche offerta conveniente per provare nuovi servizi. Oggi vogliamo proporvi un’occasione molto ghiotta per provare in tutta calma il servizio NOW gratis per tre mesi a fronte di una piccola spesa di 19,99 euro.

Il trucco per avere NOW gratis per 3 mesi, scegliendo tra il pacchetto Cinema o Entertainment, quindi tra film o serie e programmi TV, sta nell’offerta che Amazon propone oggi su NOW Smart Stick, la chiavetta che trasforma ogni televisore dotato di porta HDMI in una smart TV perfetta per guardare i contenuti di NOW ma anche delle altre principali piattaforme di streaming, dai già citati Netflix, Prime Video e Disney+ passando per YouTube e Spotify.

Come avere 3 mesi gratis di NOW Cinema o Entertainment

La NOW Smart Stick viene proposta a 19,99 euro con un risparmio di 10 euro sul prezzo consigliato da Amazon e con la chiavetta vi arriva anche un codice per avere gratis 3 mesi del Pass Cinema o altrettanti mesi gratis del Pass Entertainment per guardare i film o le serie TV e gli show di Sky in HD e su 2 dispositivi in contemporanea.

L’offerta è attivabile entro il 31/12/2022, quindi acquistando oggi la chiavetta avrete tre mesi di tempo per attivare gratis il Pass di NOW che preferite e godere di tre mesi di contenuti in streaming senza costi aggiuntivi. E, come accade per tutti i servizi di streaming in Italia, vi basterà disattivare l’abbonamento una volta attivato per avere la certezza che venga interrotto allo scadere dei tre mesi di prova, senza alcun addebito o costo aggiuntivo.

Allo scadere dei tre mesi, va da sé ma è comunque doveroso specificarlo, la chiavetta NOW Smart Stick resta in vostro possesso e potrà essere utilizzata per guardare tutti i contenuti in streaming dei servizi sopra citati.

Nella confezione sono inclusi: