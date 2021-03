NOW TV cambia nome e sbarca sui dispositivi Fire TV di Amazon

Redazione Webnews,

NOW TV cambia nome. Sky ha svelato oggi la nuova brand identity del proprio servizio di streaming che diventa semplicemente NOW e porta con sé un nuovo luogo e un nuovo posizionamento. E, particolare non da meno, sbarca ufficialmente sui dispositivi Fire TV di Amazon in quello che è a tutti gli effetti una nuova partnership tra Sky e il colosso dell’e-commerce e dello streaming.

La nuova identità di NOW non riguarda soltanto l’Italia, ma anche il Regno Unito e l’Irlanda, e non richiede alcun impegno da parte degli utenti, che non dovranno far altro che aggiornare l’app di NOW TV per ritrovarsi subito con la versione più aggiornata, sia per i dispositivi iOS che Android.

Acquista Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Gli utenti dei dispositivi Fire TV di Amazon, invece, possono correre anche ora a scaricare la nuova app che darà loro l’accesso a centinaia di contenuti tra serie TV, film e lo sport di Sky. Chi possiede un dispositivo Fire TV Stick, dalla versione Lite a quella 4K, potrà gustarsi in streaming serie TV come Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti e programmi TV come Family Food Fight e MasterChef, così come il grande sport live tra cui la Formula 1, la MotoGP e la stagione 2020/2021 di UEFA Champions League e UEFA Europa League.

La nuova app di NOW, è doveroso sottolinearlo, è disponibile da oggi anche su Smart TV, PC, Game Console, sui dispositivi Google Chromecast, NOW Smart Stick, Vodafone TV e su TIM VISION.

Acquista Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa