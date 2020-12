Catalogo Sky e NOW TV: serie TV e film gennaio 2021

Matteo Tontini,

Sky e la sua piattaforma streaming NOW TV si preparano ad accogliere i contenuti di gennaio 2021, tra film e serie TV. Non si può dire che il primo mese del nuovo anno sia scoppiettante in termini di novità, non tanto per la quantità quanto per la qualità. D’altronde il prezzo dell’abbonamento al servizio è piuttosto alto, e non giustifica certo i titoli introdotti a gennaio, tutt’altro che allettanti a parte qualche nome.

Sul fronte cinema, arriva l’ultima pellicola di Aldo, Giovanni e Giacomo: intitolata Odio l’estate, segue le famiglie del trio di comici, che non si conoscono e sono molto diverse tra loro, durante una vacanza in Puglia, dove si ritrovano a dover condividere l’abitazione a causa di un disguido. Altra produzione da tenere in considerazione è Motherless Brooklyn – I segreti di una città, un raffinato noir diretto da Edward Norton (per la seconda volta alla regia) che non rinuncia a colpi di scena e atmosfere accattivanti. Nota di merito anche per Radioactive, che porta su schermo la storia vera di Marie Sklodowska Curie, la prima donna ad aver vinto il premio Nobel; la pellicola si sofferma sui risultati scientifici che hanno rivoluzionato la medicina grazie alla scoperta del Radio e del Polonio.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, c’è grande attesa per The Undoing, dove recitano nei panni dei protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant: basato sul romanzo You Should Have Known (The Undoing – Le verità non dette) di Jean H. Korelitz, lo show è un dramma familiare mescolato a thriller psicologico, che tocca il tema delle bugie dette a sé stessi anche quando la verità è palese. Le parole usate dalla regista Susanne Bier per descrivere la famiglia protagonista della miniserie, i Fraser, sono state: “Questa famiglia perfetta è una bomba a orologeria”. Ci si aspetta dunque che la produzione offra risvolti interessanti. Potrebbero inoltre attirare l’attenzione degli appassionati di serie TV la prima stagione di Baghdad Central, la seconda stagione di Prodigal Son e la seconda stagione di A Discovery of Witches.

Catalogo Sky: uscite di gennaio 2021

Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario completo delle uscite Sky di gennaio 2021. In grassetto i titoli più rilevanti, con i trailer a corredo.

Film

1 gennaio – ODIO L’ESTATE

1 gennaio – MOTHERLESS BROOKLYN: I SEGRETI DI UNA CITTÀ – Mediaset Premium

2 gennaio – AFTER

2 gennaio – IL MISTERO HENRI PICK

4 gennaio – CHARLIE’S ANGELS

5 gennaio – RADIOACTIVE

6 gennaio – ME CONTRO TE: IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S

7 gennaio – REPRISAL – CACCIA ALL’UOMO

7 gennaio – QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO

8 gennaio – L’INGANNO PERFETTO

10 gennaio – IL DELITTO MATTARELLA

11 gennaio – I DELITTI DEL BARLUME – MARE FORZA QUATTRO

12 gennaio – MATTHIAS & MAXIME

13 gennaio – IN VIAGGIO CON FLORA

14 gennaio – LETTO N.6

15 gennaio – PADRENOSTRO

15 gennaio – BLU PROFONDO 3 – Mediaset Premium

17 gennaio – L’AMOUR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI

18 gennaio – I DELITTI DEL BARLUME – TANA LIBERA TUTTI

19 gennaio – ONLY – MINACCIA LETALE

20 gennaio – SOMEONE, SOMEWHERE

22 gennaio – OFFICIAL SECRETS – SEGRETO DI STATO

24 gennaio – DOPO IL MATRIMONIO

26 gennaio – PICCIRIDDA – CON I PIEDI NELLA SABBIA

29 gennaio – THE TUNNEL – TRAPPOLA NEL BUIO

30 gennaio – IL GRANDE PASSO

31 gennaio – THE FANATIC

Serie TV

7 gennaio – THE INTERN, Stagione 5

8 gennaio – THE UNDOING, Miniserie

10 gennaio – MAGNUM P.I., Stagione 3

11 gennaio – L.A.’S FINEST, Stagione 2

13 gennaio – THE GOOD DOCTOR, Stagione 3

16 gennaio – A DISCOVERY OF WITCHES, Stagione 2

18 gennaio – BAGHDAD CENTRAL, Stagione 1

25 gennaio – EUPHORIA: FUCK ANYONE WHO’S NOT A SEA BLOB – PART 2: JULES, Speciale

25 gennaio – PRODIGAL SON, Stagione 2 – Mediaset Premium

26 gennaio – THE BOLD TYPE, Stagione 4 – Mediaset Premium

26 gennaio – BALTHAZAR, Stagione 3

29 gennaio – YELLOWSTONE, Stagione 3