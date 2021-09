OPPO svela la nuova OPPO Reno6 Series: tutti i dettagli

Ecco tutto quello che dovete sapere suoi nuovi smartphone targati OPPO, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, dai prezzi alla data di uscita.

L’attesa è finita! Dopo settimane di voci e rumors, OPPO ha svelato oggi la nuova linea di smartphone Reno6, due nuovi dispositivi di fascia medio-alta con specifiche di altissimo livello e un design artistico che punta a conquistare anche i consumatori più esigenti su quel fronte. E non è un caso che il colosso cinese abbia scelto la Fondazione Louis Vuitton di Parigi per presentare in Europa i nuovi dispositivi in arrivo sul mercato il prossimo ottobre e già in pre-ordine con interessanti omaggi in arrivo dal ricco ecosistema di OPPO.

I due nuovi dispositivi, OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, offrono a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, immortalando ogni dettaglio grazie a un’ampia suite di funzionalità top di gamma nel settore dell’imaging e al supporto AI, tra cui l’innovativa funzione Portrait Video.

Non solo. OPPO ha spiegato che entrambi gli smartphone sono dotati di un design elegante e innovativo con l’esclusiva finitura OPPO Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce unici. Il flagship della nuova line-up, come potete immaginare dal nome, è il potente OPPO Reno6 Pro 5G, alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 870 5G e dotato di display AMOLED da 6,55″ con una risoluzione FullHD+ (1080×2400 pixel) e fino a 1100 nit di luminosità di picco.

Sotto la scocca troviamo anche 12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di spazio di archiviazione, una potente batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce 65W SuperVOOC 2.0. Di tutto rispetto anche il comparto fotografico: 50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS; 16MP grandangolare, f/2,2, EIS; 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x; 2MP macro, f/2,4.

OPPO Reno6 Pro 5G: la scheda tecnica

Schermo : OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

: OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Qualcomm Snapdragon 870 fino a 3,2 GHz

: Qualcomm Snapdragon 870 fino a 3,2 GHz GPU : Adreno 650

: Adreno 650 Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 12 GB

: 12 GB Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Fotocamera principale :

50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS

16MP grandangolare, f/2,2, EIS

13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x

2MP macro, f/2,4

: 50MP Sony IMX766, f/1,8, 1/1,56″, OIS+EIS 16MP grandangolare, f/2,2, EIS 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x 2MP macro, f/2,4 Fotocamera frontale : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Sistema operativo : ColorOS 11.3 (basato su Android 11)

: ColorOS 11.3 (basato su Android 11) Dimensioni : 160,8 x 72,5 x7,99 mm

: 160,8 x 72,5 x7,99 mm Peso : 188 g

: 188 g Ricarica : rapida da 60W

: rapida da 60W Connettività : 5G (SA/NSA), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G (SA/NSA), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Colori: Arctic Blue e Lunar Grey

OPPO Reno6 5G: la scheda tecnica

Schermo : OLED da 6,43″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, Corning Gorilla Glass 5

: OLED da 6,43″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Dimensity 900

: Dimensity 900 GPU : ARM Mali-G68 MC4

: ARM Mali-G68 MC4 Archiviazione : 128 GB

: 128 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 4.300 mAh

: 4.300 mAh Fotocamera principale :

64MP f/1,7

8MP grandangolare, f/2,2

2MP macro, f/2,4

: 64MP f/1,7 8MP grandangolare, f/2,2 2MP macro, f/2,4 Fotocamera frontale : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Sistema operativo : ColorOS 11.3 (basato su Android 11)

: ColorOS 11.3 (basato su Android 11) Dimensioni : 156.8 mm x 72.1 mm x 7.59 mm

: 156.8 mm x 72.1 mm x 7.59 mm Peso : 182 g

: 182 g Ricarica : rapida da 60W

: rapida da 60W Connettività : 5G (SA/NSA), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G (SA/NSA), WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Colori: Arctic Blue e Stellar Black

Gli omaggi per i pre-ordini di OPPO Reno6 Series

OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G sono disponibili in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo e gli operatori di telefonia. OPPO Reno6 Pro 5G viene venduto a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99 euro nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; mentre è possibile acquistare OPPO Reno6 5G al prezzo consigliato di 499,99 euro, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

Fino al 20 ottobre 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell’ecosistema OPPO, previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie: