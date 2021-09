Twitter testa Communities, nuova funzione stile Gruppi Facebook

Twitter Communities è una nuova funzionalità destinata agli utenti che vogliono condividere o confrontarsi su un determinato tema.

Twitter sta testando una nuova funzione chiamata Communities, che ricorda molto in alcune caratteristiche i Gruppi Facebook. La feature, che sarà disponibile per adesso solo in lingua inglese e su invito (da un moderatore o da un altro membro), permetterà agli utenti della piattaforma di connettersi con altri che come loro condividono gli stessi interessi e gli stessi argomenti.

Twitter Communities, cos’è e come funziona

Communities è dunque un’opzione in più per i fruitori del noto social. Attraverso essa un utente può pubblicare un Tweet direttamente nel “gruppo” invece che farlo rivolgendosi a tutto il pubblico dei suoi follower. E in questo caso, visto che non verranno inviati alla cronologia principale e saranno visibili solo all’interno della community, solo i membri della stessa comunità potranno partecipare alla conversazione. I gruppi di Twitter Communities possono essere avviati e gestiti da tutti coloro che hanno attiva la feature, che fungeranno quindi da amministratori e moderatori che applicano le regole della community e mantengono le conversazioni informative, pertinenti e divertenti.

Le community di Twitter sono state create per offrire alle persone un luogo dedicato per connettersi, condividere e avvicinarsi alle discussioni a cui tengono di più.

Le persone che accettano inviti a unirsi a una community diventano membri e, volendo, potranno essere nominate mod da chi l’ha creata.