GTA V e GTA Online sbarcano su PS5 e Xbox Series X

GTA V e GTA Online sono pronti per sbarcare su PS5 all’inizio del 2022 con un’edizione mai vista prima: ecco il trailer e i primi dettagli.

La notizia che tanti stavano aspettando è arrivata: si torna a Los Santos! Grand Theft Auto V (GTA V) e Grand Theft Auto Online stanno per ottenere nuova vita su PlayStation 5 con un’edizione rimasterizzata che porta il fortunato videogioco open world sulla console di ultima generazione di casa Sony, PS5

Sony ha diffuso ieri un primo trailer e confermato che l’attesa non sarà lunghissima. Anzi: GTA V e GTA Online sbarcheranno su PS5 a marzo 2022 e a partire da quella data potremo tornare a Los Santos e nella Contea di Blaine come mai avremmo pensato di poter fare: nuova grafica mozzafiato e gameplay migliorato per adattarsi alle potenzialità della nuova console.

La nuova versione di GTA V arriverà anche su Xbox Series X e Xbox Series S a partire dalla stessa data e con gli stessi miglioramenti che Rockstar North e Rockstar Games illustreranno nel dettaglio nel corso delle prossime settimane, facendo salire l’hype alle stelle con un videogioco tanto amato che sta per compiere ben otto anni ed è pronto a tornare in auge con prepotenza e brutalità.

Michael De Santa, Trevor Philips e Franklin Clinton sono pronti a tornare in vita e regalarci altre centinaia di ore con una risoluzione mai vista prima. Ma non è tutto. Sony ha deciso di fare un piccolo regalo agli utenti di PlayStation Plus in vista dell’arrivo di questa nuova edizione di GTA V per PS5:

I membri nuovi e attuali di PlayStation Plus possono ancora approfittare dei bonus aggiuntivi, che includono 1.000.000 di GTA$ ogni mese per la versione PlayStation 4 di GTA Online fino all’arrivo del gioco su PlayStation 5 a marzo 2022. Ottieni 1.000.000 di GTA$ ogni mese su PlayStation Store.

Sony ha anche precisato che GTA Online per PlayStation 5 sarà disponibile gratuitamente per i primi tre mesi dopo il lancio, quindi da marzo a giugno 2022.