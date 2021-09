Lost in Random, la favola gotica di EA disponibile da oggi

Selezione Ufficiale al Tribeca Festival 2021 e vincitore del Best Indie Award a gamescom 2021, Lost in Random è un’avventura single player.

La nuova avventura d’azione di EA Originals e dello studio di videogiochi svedese Zoink Lost in Random, ispirata alle fiabe gotiche arriva oggi nei negozi disponibile su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC tramite Origin e Steam da oggi 10 settembre. Selezione Ufficiale al Tribeca Festival 2021 e vincitore del Best Indie Award a gamescom 2021, Lost in Random è un titolo in stile avventura dinamica per giocatore singolo, che porta i fan attraverso il regno di Random mentre combattono per avere successo in un mondo da favola horror imprevedibile e sempre mutevole.

Un’avventurosa e stilosa favola gotica

Lost in Random racconta la storia di due giovani sorelle, Even e Odd, che si ritrovano nelle mani della malvagia Regina e dei suoi dadi oscuri. Separatasi da Odd nel giorno del suo dodicesimo compleanno, Even chiede l’aiuto di Dicey, la sua compagna di dadi, per attraversare le terre dei sei regni e salvare la sorella dalle grinfie della Regina. Dicey ed Even avranno bisogno di affrontare i servitori della Regina in esplosive battaglie con i dadi, che condurranno in gigantesche arene di giochi da tavolo dove i giocatori dovranno modificare la loro strategia di gioco al momento in un’entusiasmante miscela di azione in tempo reale e tattiche di arresto del tempo.

“Eravamo affascinati dall’idea di esplorare il sentimento dell’incertezza come punto d’inizio per Lost in Random, invece che focalizzarci su meccanismi di gioco predefiniti,” spiega Olov Redmalm, Game Director e Lead Writer di Zoink Games.

“Il tema dominante della casualità ci ha aiutato ad essere creativi in ogni aspetto del gioco, poiché ogni elemento si inserisce nel mondo dei sogni in una propria maniera in grado di migliorare l’esperienza del giocatore. Coniugando in modo nuovo un dialogo intelligente ed elementi di narrazione misteriosi ed emozionali, siamo lieti che finalmente i giocatori possano affrontare la paura della casualità in Lost in Random, e di poter osservare come questa esperienza cambi la loro prospettiva sulla vita, tutto attraverso l’audace personaggio di Even.

I dialoghi di Lost in Random sono firmati da Ryan North, autore di Adventure Time, The Unbeatable Squirrel Girl di Marvel Comics e molto altro, e immergono i giocatori in una macabra atmosfera a ogni nuova svolta che incontrano. La dinamica colonna sonora, infine, è ora disponibile su Spotify in concomitanza con il lancio del gioco. I membri EA Play Pro avranno accesso illimitato all’intera versione del gioco da oggi.