Hisense svela la prima TV laser con schermo arrotolabile

La multinazionale cinese ha annunciato la prima TV laser con schermo arrotolabile al mondo. Rilascio previsto entro la fine dell’anno.

Hisense, la multinazionale cinese con sede a Tsingtao, nello Shandong, che opera nella produzione di elettrodomestici e di elettronica di consumo, ha annunciato la prima TV laser con schermo arrotolabile. Nel corso della terza edizione del Global Laser Display Industry Forum di Beijing, Zhitao Yu, vicepresidente di Hisense Visual Technology Co Ltd, ha dichiarato in tal senso che “dopo anni di esperimenti nel settore, e di riconoscimento da parte dei consumatori, il Laser TV guiderà l’industria dei display verso un futuro migliore”. Contestualmente è stato rivelato che la televisione verrà commercializzata probabilmente già entro fine 2021.

Hisense “srotola” la sua nuova TV laser

Da diverso tempo l’azienda cinese ha deciso di puntare sulla produzione di televisioni con tecnologia laser, in un mercato che secondo alcune stime avrà una crescita prevista di oltre l’80% su base annua nel 2021. Non a caso poco più di tre mesi fa, lo scorso giugno, Hisense ha presentato dei nuovi modelli da 88 e 120 pollici per ampliare la propria linea. Secondo Omdia, i televisori laser di Hisense hanno rappresentato fino al 53% delle spedizioni globali nel 2020, consentendo ai dispositivi con questa tecnologia di diventare uno dei prodotti più popolari nella categoria dei televisori per famiglia.

I Laser TV Hisense sono formati da un proiettore laser grandangolare con tecnologia X-FUSION, capace di proiettare le immagini anche da distanze ultra corte. Le onde luminose sono pure e non provocano dispersione della luce, quindi l’utente non deve preoccuparsi di oscurare la stanza in cui sta usando il dispositivo. Grazie alla proiezione a raggio ultracorto ogni stanza, garantisce il produttore, quindi anche la più piccola, può diventare una sala cinema. Inoltre, attraverso la tecnologia Dolby ATMOS, ogni suono è chiaro e ricco di dettagli, proprio come nella vita reale.

Elementi che si possono ritrovare nel nuovo Hisense Laser TV con schermo arrotolabile. Caratterizzato da un grande display da 77 pollici, con diagonale da 195cm, la televisione è integrata su un mobile che ospita un meccanismo di piegatura dello schermo e un sistema audio Harman/Kardon. Una volta piegato, il dispositivo si trasforma in un lettore musicale di alta qualità. Insomma, un sistema di proiezione a tiro corto capace di creare immagini di grande dimensione e altissima qualità con un ingombro minimo, pari a quello di una comune console o un set-top box. Lo schermo supporta la risoluzione HDR 4K, con una gamma di colori ultra-ampia BT.2020 del 107%, e con ben 350 nit di luminosità di picco.