Amazon annuncia la nuova generazione di Kindle Paperwhite, con schermo più ampio, maggiore resistenza e ricarica veloce. Ecco tutti i dettagli.

La nuove generazione di Kindle Paperwhite è finalmente arrivata! Oggi Amazon, a sorpresa e dopo aver atteso a lungo, ha svelato due nuovi dispositivi che elevano all’ennesima potenza le specifiche che gli utenti storici del famoso e-book reader di Amazon hanno imparato ad amare e apprezzare, a cominciare da una durata della batteria senza precedenti.

Il nuovo Kindle Paperwhite offre uno schermo da 6,8″ antiriflesso, il più grande mai visto su Kindle Paperwhite, con una cornice più sottile da 10.2mm per un design elegante. Grazie allo schermo da 300 ppi antiriflesso la qualità del testo risulta super definita ed è possibile leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole grazie alla possibilità di regolare l’illuminazione integrata.

La batteria assicura fino a 10 settimane di autonomia e grazie alla nuova ricarica veloce USB-C incluso nella confezione impiega solo 2,5 ore per caricarsi completamente. Il nuovo dispositivo, inoltre, è più resistente che mai: livello di protezione IPx8, progettato per resistere ad immersioni accidentali in acqua.

L’altro nuovo arrivato, che condivide le caratteristiche principali col Kindle Paperwhite di ultima generazione, è una versione potenziata che risponde al nome di Kindle Paperwhite Signature Edition e che vanta 32 GB di spazio di archiviazione e la ricarica wireless tramite i principali caricatori wireless Qi compatibili.

Le novità, però, non sono soltanto a livello hardware. Il nuovo Kindle Paperwhite presenta un’interfaccia completamente ridisegnata e aggiunge nuove funzionalità per un’esperienza più facile e intuitiva dal momento in cui si inizia a leggere: il nuovo menu di navigazione permette di passare facilmente dalla schermata iniziale alla libreria o tornare al libro che si sta leggendo, mentre la nuova libreria include nuovi filtri e classificazioni, una nuova interfaccia ‘Raccolte’ e una barra di scorrimento interattiva.

Non solo. La nuova configurazione semplificata sull’app Kindle per iOS e Android permette di associare il dispositivo al telefono, in pochi passaggi e le impostazioni sono accessibili con un semplice tocco da qualsiasi punto dello schermo, rendendo facile e veloce regolarne la luminosità, attivare la modalità aereo o la modalità scura.

E ora veniamo a quello che tutti vi state chiedendo: il prezzo e la disponibilità. Il nuovo Kindle Paperwhite con 8 GB di memoria è disponibile a 139,99 euro, in colore nero. I preordini sono già partiti, mentre la spedizione inizierà a partire dal 27 ottobre prossimo. Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB di memoria, invece, è in vendita a 189,99 euro con spedizione a partire dal 10 novembre.