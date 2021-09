OPPO Reno6 protagonista al Red Bull Cliff Diving World Series

La competizione coi migliori tuffatori del mondo, immortalate dalle lenti della nuova gamma di device OPPO, nella spettacolare cornice di Polignano a Mare.

A qualche settimana dal lancio della nuova Reno6 Series, OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, scende nuovamente in campo per ritrarre le emozioni degli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series, una delle competizioni più famose e adrenaliniche al mondo di tuffi da grandi altezze. Gli atleti impegnati in questa disciplina sportiva eseguono incredibili acrobazie da altezze maggiori di 20 metri, dimostrando coraggio, concentrazione e abilità.

OPPO per immortalare le performance dei tuffatori

Polignano a Mare sarà l’arena di un doppio appuntamento tutto italiano che avrà luogo il 22 e il 26 settembre e che vedrà atleti di fama mondiale sfidarsi e prendere il volo da piattaforme con altezze da brividi – maggiori di 20 metri – situate sui balconi dei cittadini. I nuovi arrivati in casa OPPO, ovverosia gli smartphone Reno6 Pro e Reno6, contraddistinti dalle eccezionali funzionalità da top di gamma del comparto fotografico, saranno in pole position per catturare le espressioni e sensazioni dei tuffatori durante le loro difficili performance.

La Serie Reno6 rappresenta la famiglia di prodotti più votata alla creatività e all’imaging, con l’obiettivo di trasformare l’utente in creatore digitale e offrire funzionalità video-ritratto leader nel settore, elevando ulteriormente l’intera esperienza utente.

“Siamo orgogliosi di prendere parte alle ultime due tappe della Red Bull Cliff Diving nel cuore di Polignano a Mare. Qui, lo sport estremo e la fotografia mobile si incontrano in una competizione di tuffi adrenalinica ed emozionante. Dopo la positiva esperienza dell’evento Wake The City a Milano, siamo felici di schierarci ancora una volta al fianco degli atleti per immortalare le loro emozioni e condividere la bellezza delle loro gesta attraverso la lente fotografica della nostra nuova Reno 6 Series, una line-up pensata per offrire le migliori e più innovative prestazioni in ambito fotografico,” commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia.