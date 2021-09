Netflix, 5 film da vedere se ti è piaciuto Dune

I film simili a Dune disponibili su Netflix: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Hunger Games a Mad Max: Fury Road.

Dune, il nuovo kolossal di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, è la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert. Su Netflix, coloro che hanno apprezzato il film con protagonista Timothée Chalamet potranno trovare valide alternative in attesa che esca il secondo capitolo. Ma quali sono i film simili a Dune disponibili su Netflix?

Di cosa parla Dune

Anzitutto, è bene ripercorrere a grandi linee la trama della pellicola di Villeneuve (di seguito sono presenti alcuni spoiler). In un futuro lontanissimo, l’Imperatore affida l’arido pianeta Arrakis alla casata Atreides, togliendolo dalle mani degli Harkonnen. Arrakis, noto anche come Dune, è un posto molto ambito per una speciale polvere, la spezia, che rende possibili i viaggi interstellari. Protagonista dell’opera è il giovane Paul, figlio del Duca Leto Atreides, che ha sogni ricorrenti su una ragazza Fremen, popolazione nativa di Arrakis. Il Duca decide di non uccidere o maltrattare i Fremen, come facevano gli Harkonnen, ma di farseli alleati, per sfruttare la loro conoscenza del pianeta e il loro numero contro i loro predecessori e rivali. Il padre di Paul viene però tradito dal dottor Yueh, la cui moglie era tenuta in ostaggio dal Barone di Harkonnen; ma dopo essere stato paralizzato riceve dal dottore una capsula di gas letale, nascosta in un dente finto, da sprigionare quando sarebbe stato vicino al Barone.

Durante la notte in cui il Duca Leto perde la vita, gli Harkonnen vincono sugli Atreides e riconquistano il pianeta, ma Paul e sua madre riescono a scappare. Il giovane ha una visione chiara del suo futuro: tutte le casate e i Fremen si uniscono fanaticamente sotto il suo stendardo in una guerra santa in suo nome, idolatrandolo come il messia, l’eletto creato da una sorellanza esoterica nota come Bene Gesserit (di cui la madre del protagonista fa parte). Paul riesce a trovare il luogo dove si nascondevano i Fremen e, dopo essere sfuggito dall’attacco di un verme delle sabbie, incontra Chani, la ragazza che gli appare in sogno. Vincendo un duello contro uno dei Fremen, il ragazzo e sua madre vengono accettati nel clan e il loro viaggio ha inizio.

Ecco allora 5 film disponibili su Netflix che per tematiche, ambientazioni e personaggi ricordano un po’ il nuovo film di fantascienza.

I film su Netflix simili a Dune

Tra saghe distopiche e film d’animazione giapponese, di seguito è possibile dare un’occhiata ai film simili a Dune.

Hunger Games

La pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins, con una storia ambientata in un futuro distopico post apocalittico. La trilogia che vede protagonista Katniss Everdeen richiama un po’ Dune per i temi trattati: anche qui, infatti, il Distretto numero 12 – il più povero tra tutti – è soggiogato dalla ricca Capitol City, un po’ come i Fremen sono tenuti sotto scacco dall’Impero. Inoltre il ruolo di Katniss è in un certo modo paragonabile a quello di Paul: entrambi, infatti, sono destinati a essere dei veri e propri “liberatori” in grado di sovvertire il sistema.

Mad Max: Fury Road

Max, un ex poliziotto solitario e ossessionato dalla perdita della famiglia avvenuta durante i primi giorni del collasso globale, viene catturato dai Figli della Guerra, un’armata di guerrieri assetata di sangue. Come nella pellicola di Villeneuve, protagonista indiscusso di Mad Max è il deserto: le temperature altissime, la sabbia rovente, l’ostilità dell’ambiente verso ogni forma di vita. Per sopravvivere bisogna adattarsi e non tutti ci riescono.

Star Trek

Gli appassionati di fantascienza saranno senz’altro contenti di aver visto delle meravigliose astronavi in Dune. Come anche dei velivoli futuristici all’ultimo grido. Ebbene, pure in una delle saghe sci-fi per eccellenza, Star Trek, le astronavi hanno tanto spazio e giocano un ruolo chiave nella trama essendo fondamentali per gli scontri interstellari. Il film del 2009 disponibile su Netflix è un reboot della serie classica di Star Trek (1966-1969) e ha per tema le prime avventure dei personaggi della serie. Il riavvio viene giustificato all’interno della storia con l’introduzione di una linea temporale alternativa: un universo parallelo che cancella il continuum delle precedenti serie.

Blame!

In un lontano futuro, la civiltà si è pienamente integrata con la tecnologia cibernetica, dando vita a città completamente robotizzate. Purtroppo, quando un virus causa il malfunzionamento di questi sistemi, l’umanità rischia di sparire per sempre. È questa la trama di Blame!, film d’animazione giapponese distribuito sulla piattaforma streaming nel 2017. Tra i personaggi spicca Killy, un umano vagabondo che cerca in qualche modo di riottenere il controllo dei dispositivi automatici e, quindi, della città. Sia per l’aspetto che per gli abiti, Killy ricorda molto Paul: e anche il temperamento del ragazzo strizza l’occhio a quello del giovane Atreides.

Love and Monsters

Di Dune, Love and Monsters non ha molto in realtà. Tuttavia i meravigliosi mostri in CGI che la fanno da padroni nella pellicola originale Netflix potrebbero far pensare ai giganteschi vermi delle sabbie, che dominano il deserto del film diretto da Denis Villeneuve. Soprattutto per le dimensioni. Love and Monsters segue la storia di Joel, un giovane che deve raggiungere la ragazza che ama in un bunker distante dal suo. Una vera e propria prova di sopravvivenza. In seguito a un’esplosione, infatti, le radiazioni hanno modificato geneticamente insetti e animali rendendoli mostri giganteschi, che hanno iniziato a distruggere le città del mondo. I pochi sopravvissuti evitano di salire in superficie, rifugiandosi sottoterra.

