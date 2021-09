La vostra PS5 si accende da sola? Ecco come risolvere

Se la vostra console PS5 si accende da sola, niente paura: non siete i soli. Ecco come risolvere questo fastidioso inconveniente.

Se avete in casa una PlayStation 5 potreste aver già notato, a seconda di dove avete posizionato la nuova console, di un comportamento insolito: PS5 si accende da sola. O meglio, può accendersi da sola senza un vostro intervento apparente, per poi tornare in standby dopo un periodo di inutilizzo. Se vi è capitato, non siete i soli.

Il motivo principale di questo comportamento – che possiamo considerare a tutti gli effetti un bug minore – è legato alle impostazioni della funzionalità HDMI Device Link che ci permette, come accade con altri dispositivi collegati al nostro televisore tramite porta HDMI, di permettere a tale dispositivo di accendere e spegnere la nostra smart TV. Una funzionalità molto utile, ma che nel caso di PS5 non funziona come dovrebbe e questo fa sì che la console si accenda da sola.

Alcun utenti – non è chiaro se questo sia legato ad una marca particolare di smart TV o meno – hanno notato che accendendo il televisore o altri dispositivi ad esso collegato, PS5 riceve un segnale di accensione e si avvia. Idealmente la console dovrebbe accendersi soltanto quando si sintonizza il televisore sulla porta HDMI a cui PS5 è collegata, ma per ora questo non accade.

La vostra PS5 si accende da sola? La soluzione

Se anche la vostra PS5 si accende da sola ogni volta che accendete la TV, il modo più veloce per risolvere il problema è quello di disabilitare HDMI Device Link:

Andate in Impostazioni

Selezionate Sistema

Aprite HDMI

Disabilitate HDMI Link

Questo significa, però, che ora PS5 sarà indipendente dallo schermo o dalla vostra TV e dovrà essere accesa manualmente ogni volta che dovete usarla.