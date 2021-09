Twitter, i tweet non scorreranno quando la timeline si aggiorna

Twitter lavorerà per trovare una soluzione ai tweet che scorrono quando la timeline si aggiorna, sparendo sotto gli occhi degli utenti.

Twitter prevede di affrontare un problema di lunga data che gli utenti hanno fatto notare sulle app per dispositivi mobile. Chi usa frequentemente il social dell’uccellino, potrebbe rendersi conto che a volte i tweet scompaiono sotto i suoi occhi proprio mentre li sta leggendo. Questo accade quando la timeline si aggiorna e succede più frequentemente quando ci sono molte persone a rispondere a un singolo tweet.

A tal proposito, la società ha dichiarato:

Sappiamo che è frustrante, quindi stiamo lavorando per cambiare le cose.

Avrebbe inoltre affermato che prevede di distribuire una serie di aggiornamenti nei prossimi due mesi per risolvere il problema. Twitter non ha spiegato in che modo sistemerà le cose, ma ha promesso che terrà sempre aggiornata la timeline degli utenti evitando che i tweet scompaiano mentre vengono letti. Non resta dunque che attendere per scoprire le modifiche che verranno apportate per migliorare l’esperienza degli utenti.

Twitter ha di recente patteggiato oltre 800 milioni di dollari per porre fine a una class action: un gruppo di investitori accusava il social network di averli ingannati sulla crescita della propria base utenti nel 2015, ma la società avrebbe sempre negato. Inoltre, la piattaforma avrebbe dato il via (in Turchia) ai test per le reazioni con emoji ai tweet.