Netflix, serie TV e film in uscita tra il 27 settembre e il 3 ottobre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 27 settembre al 3 ottobre 2021: dallo show Luna Park alla pellicola The Guilty con Jake Gyllenhaal.

Netflix aggiunge al suo catalogo più di qualche interessante contenuto nella settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre.

Tra le serie TV più attese si annovera sicuramente L’uomo delle castagne, poliziesco che segue le vicende di due agenti di Copenhagen alla ricerca di un serial killer le cui scene del crimine vengono “battezzate” con una bambolina ricavata dalle castagne. La serie è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore danese Søren Sveistrup.

Altro show degno di nota potrebbe essere la miniserie Maid: in 10 episodi racconta la storia di una madre single che, dopo essere sfuggita da una reazione tossica, trova lavoro come addetta delle pulizie. Nonostante la misera retribuzione e l’orario estenuante, la donna prova stringere i denti per andare avanti.

E ancora, tra le serie più allettanti di questa settimana compare italiana Luna Park, ambientata nella Roma degli anni ’60: la trama si incentra su due giovani, Nora e Rosa, il cui incontro porterà le rispettive famiglie a doversi confrontare con il proprio passato per conoscere il loro futuro. Una storia che intreccia differenti generazioni, attraverso intrighi e segreti.

Tra i film Netflix da tenere d’occhio c’è The Guilty con Jake Gyllenhaal, action movie incentrato su un poliziotto passato dal servizio operativo al lavoro d’ufficio: una mattina l’uomo riceve una telefonata da parte di una donna che gli dice di essere stata rapita e di trovarsi in grave pericolo. La pellicola è un remake dell’omonimo film danese del 2018.

Per gli appassionati di horror, invece, c’è Nessuno ne uscirà vivo, che racconta della messicana Ambar sbarcata a Cleveland per dare una svolta alla sua vita: negli Stati Uniti trova lavoro a in una fabbrica di abbigliamento e pernotta in un motel, ma presto si accorge di strani rumori che provengono dal seminterrato.

I fan dell’animazione giapponese saranno infine contenti di sapere che nella settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre debutterà sulla piattaforma la seconda stagione di The Promised Neverland e la quarta di Sword Art Online.

Netflix: tutte le novità tra il 27 settembre e il 3 ottobre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Ada la scienziata (stagione 1 – serie kids) – 28 settembre

L’uomo delle castagne (stagione 1) – 29 settembre

Luna Park (stagione 1) – 30 settembre

Baki Hanma (stagione 1) – 30 settembre

Love 101 (stagione 2) – 30 settembre

Il carnivoro (stagione 11) – 1 ottobre

Maid (miniserie) – 1 ottobre

Colonia Dinidad: una setta tedesca in Cile (stagione 1 – serie true crime) – 1 ottobre

Gatte per magia (stagione 1 – serie kids) – 1 ottobre

Scissor Seven (stagione 3) – 3 ottobre

Le altre serie

Steins: Gate 0 (stagione 1) – 30 settembre

Seinfeld (stagioni in arrivo) – 1 ottobre

Oats Studios (stagione 1) – 1 ottobre

The Promised Neverland (stagione 2 – serie anime) – 1 ottobre

Sword Art Online (stagione 4 – serie anime) – 1 ottobre

Film originali

Friendzone – 29 settembre

Nessuno ne uscirà vivo – 29 settembre

Eravamo canzoni – 29 settembre

The Guilty – 1 ottobre

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light (anime d’azione) – 1 ottobre

Forever Rich – Storia di un rapper – 1 ottobre

Swallow – 1 ottobre

Gli altri film

Mamma Mia! – Ci risiamo – 27 settembre

Zombieland – Doppio colpo – 28 settembre

Un funerale di famiglia per Madea – 30 settembre

L’età dell’innocenza – 1 ottobre

Anatomy – 1 ottobre

Nudi e felici – 1 ottobre

Love You to Death – 1 ottobre

Nightmare – Dal profondo della notte – 1 ottobre

Non si scherza col fuoco – 2 ottobre

Nightmare 5 – Il mito – 1 ottobre

Documentari

Britney contro Spears – 28 settembre

Serendip – 30 settembre

Waiting for Barcelona – 1 ottobre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Film in scadenza

Wonder Park – 27 settembre

Vita da camper – 28 settembre

Botte da Prof. – 29 settembre

Beethoven – 30 settembre

Blackhat – 30 settembre

Brian Banks – 30 settembre

Casa Shakespeare – 30 settembre

Chinese Zodiac – 30 settembre

Correre per ricominciare – 30 settembre

Dear John – 30 settembre

Essi vivono – 30 settembre

Fighting – 30 settembre

Fusi di testa – 30 settembre

Hachiko – 30 settembre

Harud – 30 settembre

Il bambino d’oro – 30 settembre

Il collezionista di occhi 2 – 30 settembre

Il forte – 30 settembre

Il grande Lebowski – 30 settembre

Il replicante – 30 settembre

Insidious 3 – L’inizio – 30 settembre

Katy Perry: Part of Me – 30 settembre

Killer Elite – 30 settembre

L’esorcista – 30 settembre

La casa degli spiriti – 30 settembre

La donna leone – 30 settembre

La madre – 30 settembre

La prova del serpente – 30 settembre

Little Singham: Kaal Ki Tabaahi – 30 settembre

Lo sguardo di Satana – Carrie – 30 settembre

Malvagi – 30 settembre

Mean Girls 2 – 30 settembre

My Big Night – 30 settembre

Non è un paese per vecchi – 30 settembre

Qui non è successo nulla – 30 settembre

The Manchurian Candidate – 30 settembre

The Tomorrow Man – 30 settembre

The Truth About Charlie – 30 settembre

The Weedding Date – L’amore ha il suo prezzo – 30 settembre

This is Where I leave You – 30 settembre

Umrika – 30 settembre

Un amore di testimone – 30 settembre

Un piedipiatti a Beverly Hills – 30 settembre

Veronica – 30 settembre

Julie & Julia – 1 ottobre

Rocketman – 1 ottobre

Serie in scadenza

Land Girls – 29 settembre

Beyblade Burst – 30 settembre

Liberi sognatori – 30 settembre

Paprika – 30 settembre

Maggie & Bianca: Fashion Friends – 30 settembre

Documentari in scadenza

Generation Iron 2 – 30 settembre

Tre identici sconosciuti – 30 settembre

Unchained: The UNtold Story of Freestyle Motocross – 30 settembre

