Climate Pledge Friendly, la rivoluzione ecologica passa anche da Amazon

Climate Pledge Friendly: Amazon segnala i prodotti con minore impatto sull’ambiente. Ecco come fare acquisti responsabilmente sul portale di e-commerce.

I cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, che li si voglia accettare o meno, e tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte anche con piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza. Le grandi aziende tech stanno facendo da tempo passi da gigante, impegnandosi a ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente. C’è chi ha deciso di ridurre gli sprechi togliendo tutto il superfluo dalle confezioni dei propri prodotti o c’è anche chi, per massimizzare l’impegno, è intervenuto pure sul packaging e l’ha ridotto all’osso o poco più.

Quante volte, acquistando una scheda di memoria o altri piccoli accessori ci siamo ritrovati davanti un packaging con una quantità eccessiva di plastica? Tante, troppe, soprattutto in passato. Qualcosa, però, si sta muovendo velocemente e il numero di certificatori dei prodotti più sostenibili è in continua crescita. Carbonfree Certified, ad esempio, determina che la carbon footprint del prodotto e le relative emissioni di anidride carbonica vengano compensate con progetti di riduzione della stessa.

CarbonNeutral product by Natural Capital Partners misura tutte le emissioni di CO2 generate durante la produzione, realizza riduzioni interne e compensa le emissioni rimanenti, mentre Carbon Neutral by Carbon Trust certifica i prodotti che riducono le loro emissioni di carbonio anno dopo anno e per cui eventuali emissioni rimanenti vengono compensate. O, ancora, Certified Animal Welfare Approved che verifica che gli animali siano allevati in aziende indipendenti più sostenibili che ne assicurano il benessere e l’allevamento a pascolo. O EU Organic che certifica prodotti che hanno zero o in quantità minima pesticidi o fertilizzanti chimici, supportano il benessere degli animali e le norme per i non geneticamente modificati.

Amazon ha avviato ormai da tempo delle collaborazioni con tutti i principali certificatori esterni, da agenzia governative a no-profit, passando per laboratori indipendenti che aiutano il colosso dell’e-commerce ad individuare prodotti più sostenibili ed ha addirittura creato una propria certificazione, Compact by Design, per individuare prodotti che, pur non avendo necessariamente un aspetto molto diverso dagli altri, hanno un design più efficiente. Rimuovendo l’acqua e l’aria in eccesso, i prodotti necessitano di confezioni più piccole e diventano più efficienti da spedire.

L’impegno di Amazon in questo senso si traduce nella sezione Climate Pledge Friendly che racchiude prodotti che hanno ottenuto almeno una delle oltre 20 certificazioni di sostenibilità e che soddisfano gli standard di sostenibilità e aiutano a preservare l”ambiente naturale. Non solo una vera e propria sezione del sito in cui potete trovare tutti i prodotti Climate Pledge Friendly divisi per categoria, ma anche una serie di bollini assegnati ai prodotti che rispettano quei requisiti.

I prodotti certificati Climate Pledge Friendly su Amazon

Sempre più di frequente, quindi, potreste imbattervi in prodotti contrassegnati dal bollino Climate Pledge Friendly, come potete vedere nello screenshot qui sopra. È sufficiente cliccare o fare un tap sul bollino per scoprire quale classificazione ha ottenuto quello specifico prodotto. Nel caso del Tè Verde Matcha Biologico in Polvere di NaturaleBio (INSERIRE LINK https://www.amazon.it/dp/B06XQ5DCYJ) sono ben due le certificazioni ottenute, quella di Associazione Italiana Agricoltura Biologica che certifica i prodotti biologici realizzati da ditte italiane, senza l’uso di pesticidi chimici, e quella di EU Organic, che certifica i prodotti che hanno zero o in quantità minima pesticidi o fertilizzanti chimici, supportano il benessere degli animali e le norme per i non geneticamente modificati.

La certificazione creata da Amazon, Compact by Design, vi dà la certezza che i prodotti scelti abbiano un design o un packaging il più efficiente possibile, seguendo una serie di criteri differenti:

Imballaggio più piccolo . Molti prodotti sono progettati per risaltare sugli scaffali dei negozi. Online, i prodotti non hanno bisogno di confezioni accattivanti e Compact by Design ha individuato prodotti che non utilizzano un imballaggio eccessivo.

. Molti prodotti sono progettati per risaltare sugli scaffali dei negozi. Online, i prodotti non hanno bisogno di confezioni accattivanti e Compact by Design ha individuato prodotti che non utilizzano un imballaggio eccessivo. Meno aria nella confezione . Alcuni prodotti Compact by Design sono confezionati con meno aria, che si traduce in un imballaggio più piccolo. Stessa quantità di prodotto, in una confezione più ridotta.

. Alcuni prodotti Compact by Design sono confezionati con meno aria, che si traduce in un imballaggio più piccolo. Stessa quantità di prodotto, in una confezione più ridotta. Forma più efficiente . Compact by Design pone in risalto i prodotti che, grazie alla loro forma, contengono la stessa quantità in un minor volume.

. Compact by Design pone in risalto i prodotti che, grazie alla loro forma, contengono la stessa quantità in un minor volume. Penso inferiore . Pur contenendo lo stesso volume, i contenitori realizzati con materiali di imballaggio più leggeri rendono il prodotto più efficiente da spedire.

. Pur contenendo lo stesso volume, i contenitori realizzati con materiali di imballaggio più leggeri rendono il prodotto più efficiente da spedire. Tecnologia senza acqua . I prodotti possono essere trasformati in modi nuovi ed entusiasmanti. Ne sono un esempio i prodotti a base d’acqua che vengono trasformati in solidi. Questo ne riduce drasticamente le dimensioni e il peso.

. I prodotti possono essere trasformati in modi nuovi ed entusiasmanti. Ne sono un esempio i prodotti a base d’acqua che vengono trasformati in solidi. Questo ne riduce drasticamente le dimensioni e il peso. Prodotti concentrati. I prodotti Compact by Design possono avere una maggior concentrazione rispetto a prodotti simili. Un detersivo concentrato, se diluito a casa, può generare molti litri di soluzione detergente.

Alcuni prodotti con la certificazione Compact by Design di Amazon: