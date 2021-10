7 giorni di Samsung: una settimana di offerte da non perdere

I 7 giorni di Samsung sono arrivati! Decine di offerte mai viste prima su tantissime categorie di prodotti targati Samsung, da smartphone a tablet e TV.

L’autunno è cominciato e tutte le grandi aziende tech, complice l’arrivo sul mercato di nuovi dispositivi, stanno lanciando offerte senza precedenti. Dopo avervi segnalato i super sconti di OPPO e Huawei, sono partiti i 7 giorni di Samsung con sconti e offerte su una serie di prodotti che spaziano da smartphone a tablet, dispositivi indossabili e memorie SSD, ma anche laptop, monitor, TV ed elettrodomestici.

Le offerte di Samsung su smartphone e tablet

Le categorie di prodotti in offerta sono tantissime, ma i dispositivi per ciascuna categoria si contano sulle dita di una mano. Sul fronte smartphone, ad esempio, troviamo in sconto del 17% il già economico Galaxy M32 con potente batteria da 5.000 mAh, schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici, 6GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. L’offerta è valida per le tre colorazioni disponibili:

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet, invece, le opzioni in sconto targate Samsung sono due, una di fascia medio alta ed una di fascia alta. La proposta più economica è il Galaxy Tab A7 Lite, lanciato anche in Italia nel maggio scorso con le seguenti specifiche:

Schermo : 8,7 pollici 1340×800 (WXGA+) TFT

: 8,7 pollici 1340×800 (WXGA+) TFT Processore : MediaTek Octa-core

: MediaTek Octa-core Archiviazione : 64 GB – 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD)

: 64 GB – 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite MicroSD) RAM : 3GB – 4GB

: 3GB – 4GB Batteria : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Fotocamera principale : 8MP AF, F2.0

: 8MP AF, F2.0 Fotocamera frontale : 2MP​, F2.2

: 2MP​, F2.2 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 212.5 x 124.7 x 8.0mm

: 212.5 x 124.7 x 8.0mm Peso : 366g (Wi-Fi), 371g (LTE)

: 366g (Wi-Fi), 371g (LTE) Ricarica : 15W con supporto per Ricarica Rapida

: 15W con supporto per Ricarica Rapida Sensori : Accelerometro, Geomagnetico, Luce

: Accelerometro, Geomagnetico, Luce Geo­localizzazione : GPS+GLONASS, Beidou, Galileo

: GPS+GLONASS, Beidou, Galileo Audio: Speaker Dual Stereo, Dolby Atmos

Per gli utenti più esigenti è disponibile in offerta il fratello maggiore, Galaxy Tab S7 FE, col suo ampio display da 12,4 pollici.

Le offerte di Samsung sugli auricolari

Samsung ha deciso di scontare del 26%, come mai era successo prima d’ora, i potenti auricolari in-ear Galaxy Buds Pro con adattatore USB-C incluso nella confezione. Si tratta dei veri auricolari wireless, progettati con una tecnologia professionale per un suono immersivo senza pari: la funzione di cancellazione attiva del rumore intelligente vi consente di passare tranquillamente dalla modalità di cancellazione del suono a un suono ambientale completamente regolabile.

Le memorie e gli hard disk di Samsung in sconto

Ecco invece tutte le offerte sulle memorie e gli hard disk targati Samsung, alcune davvero mai viste prima.

Fino al 22% di sconto sui laptop di Samsung

Sono tre i laptop di Samsung in sconto per i prossimi sei giorni, tre diversi modelli per altrettante fasce di prezzo, dal più economico Galaxy Chromebook Go al potentissimo Galaxy Book Pro 360 che scende di ben 270 euro rispetto al prezzo di listino.

Le migliori smart TV di Samsung in offerta

Tra le grandi offerte di Samsung, come dicevamo in apertura, c’è spazio anche per le smart TV e soundbar. E il risparmio può raggiungere anche il 37%!