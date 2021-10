Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, demo e data uscita

Il nuovo action JRPG sviluppato da Team NINJA in collaborazione con Tetsuya Nomura, arriverà il prossimo anno. Disponibile una nuova demo.

Durante il Tokyo Game Show livestream, Square Enix Ltd. ha annunciato che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store). Questo nuovo action JRPG è stato sviluppato da Team NINJA di KOEI TECMO GAMES in collaborazione con Tetsuya Nomura, e rappresenta un nuovo orizzonte per la serie Final Fantasy dedicato sia ai fan di vecchia data che ai nuovi giocatori.

Un Final Fantasy action JRPG

Il gioco mescola un gameplay action strategico con il mondo e la storia della serie Final Fantasy, creando così un action JRPG unico. Nel gioco il videogamer guida Jack e i suoi alleati mentre aprono le porte del tempio di Caos e si addentrano in un mondo fantasy oscuro con battaglie emozionanti per scoprire se sono davvero i Guerrieri della Luce predetti dalla profezia. Square Enix ha anche annunciato l’uscita di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin TRIAL VERSION 2 su PS5 e Xbox Series X|S, un’espansione della prima versione di prova del gioco uscita a giugno.

È possibile esplorare un nuovo livello del gioco, la Riserva distorta, insieme ad un nuovo alleato, provare dei nuovi stili di combattimento con l’aggiunta di varie classi e affrontare una serie di nuovi nemici. Questa è anche la prima opportunità per provare la modalità multiplayer.

La demo sarà disponibile da oggi fino all’11 ottobre 2021 alle 16:59 CEST. Il publisher invita tutti coloro che scaricheranno e giocheranno la demo a rispondere a un questionario per fornire dei feedback al team di sviluppo riguardo alla loro esperienza di gioco, così da aiutare ancora una volta a migliorare il prodotto finale. Il questionario sarà disponibile da oggi fino al 18 ottobre 2021 alle 16:59 CEST dalla schermata del menu TRIAL VERSION 2.