Amazon rende ancora più semplice inviare regali agli amici

Inviare regali ai propri amici e familiari con Amazon diventa ancora più facile grazie all’ultima novità nel pieno rispetto della privacy.

Le liste dei desideri su Amazon rappresentano uno dei modi più semplici per indirizzare i nostri amici e familiari in occasione di eventi speciali, ricorrenze e festività. È sufficiente compilare la lista di ciò che si vorrebbe ricevere o acquistare – inserendo anche prodotti in vendita fuori da Amazon – e condividere con tutti la nostra lista. Fino a qualche anno fa era sufficiente effettuare una ricerca tramite nome o indirizzo email per accedere alle liste di amici e conoscenti, ma ha Amazon ha deciso di prestare maggiore attenzione alla nostra privacy e reso un po’ più sicuro l’accesso alle liste dei desideri, richiedendo una conferma del proprietario della lista prima di consentire l’accesso ad altri.

Ora Amazon ha deciso di rendere un po’ più semplice l’invio di regali ai nostri amici e familiari, sempre nel massimo rispetto della privacy di tutti. Negli Stati Uniti, e presto anche nel resto del mondo dopo una prima fase di rollout, è possibile inviare regali ad altre persone anche se non si conosce il loro indirizzo di domicilio o residenza.

Tutti i prodotti in vendita su Amazon possono essere inviati come regalo ad altri grazie ad una nuova opzione inserita nel carrello di Amazon. È sufficiente inserire nel carrello un qualsiasi prodotto e spuntare l’opzione “Aggiungi una ricevuta regalo per una facile restituzione“. A quel punto ci troveremo davanti due opzioni: inviare il regalo al nostro indirizzo oppure inviare una mail al destinatario e chiedere di fornire ad Amazon il proprio indirizzo così da permettere la spedizione dell’oggetto in regalo.

Tutto quello che serve è inserire l’indirizzo email o un contatto telefonico del destinatario del regalo. Amazon invierà una comunicazione al destinatario, che potrà accettare il regalo e fornire un indirizzo di spedizione. Il mittente non verrà mai a conoscenza di quell’indirizzo, sarà Amazon a gestire lo scambio.

Non solo. Il destinatario del regalo si troverà davanti due opzioni: potrà scoprire di quale regalo si tratta e scegliere se ricevere l’oggetto o se convertire il costo di quell’oggetto in una carta regalo Amazon. Il colosso dell’e-commerce assicura che il mittente non verrà messo al corrente della scelta del destinatario, che sarà libero di scegliere se ricevere l’oggetto o il corrispettivo in credito su Amazon da utilizzare come meglio crede.

Come inviare regali su Amazon in Italia

La novità, come dicevamo in apertura, è partita oggi negli Stati Uniti e non è chiaro quando sarà estesa anche al resto del Mondo. In attesa di conoscere la roadmap di Amazon, vi ricordiamo che in Italia è possibile inviare regali ad amici e familiari utilizzando le liste dei desideri o, in modo ancora più pratico, inviare direttamente dei buoni regalo che i destinatari possono accreditare in pochi istanti sul proprio account di Amazon, decidendo poi con calma come spendere quei soldi.