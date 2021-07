Come acquistare un Buono Regalo su Amazon

Siete alla ricerca di un regalo veloce da fare e sicuramente molto gradito? La risposta sta nel Buono Regalo di Amazon. Tutti i dettagli.

Fare regali può non essere sempre facile, soprattutto quando non si conosce bene la persona da festeggiare o quando non si vuole rischiare di comprare e regalare qualcosa che quella persona ha già in casa o ha già ricevuto. Le liste dei desideri di Amazon sono uno dei modi più facili per ovviare a questo problema – si inseriscono i prodotti che si desidera acquistare o ricevere e si attende che i nostri amici e familiari facciano il resto – ma da un po’ di tempo Amazon ha modificato le impostazioni della privacy e per accedere alle liste dei desideri degli utenti non è più sufficiente soltanto effettuare una ricerca per nome e cognome o per indirizzo email: è necessario chiedere l’autorizzazione del proprietario della lista a poterla visualizzare. Quella che poteva essere la soluzione più veloce, quindi, richiede un passaggio aggiuntivo e può scoraggiare gli amanti delle sorprese. Ecco che, però, c’è una soluzione ancora più pratica: il Buono Regalo su Amazon, la versione digitale del regalare soldi e dare alla persona festeggiata la libertà di spenderli come preferisce.

Perché impazzire a cercare un regalo quando si può andare direttamente sul Buoni Regalo di Amazon? Si tratta di un vero e proprio credito virtuale su Amazon da regalare ad amici, parenti e conoscenti e che darà loro la libertà di acquistare in maniera autonoma tutto ciò di cui hanno bisogno, senza ovviamente mettere mano al portafogli, direttamente su Amazon.

I Buoni Regalo di Amazon hanno la caratteristica di poter essere acquistati in pochi istanti, stampati oppure inviati direttamente al destinatario e per questo sono perfetti anche per regali dell’ultimo minuto. E, contrariamente a quanto accade coi buoni regalo di altre aziende e catene di negozi, Amazon non propone dei tagli di spesa prefissati: è possibile scegliere la cifra che si è disposti a spendere, a partire da 1 euro e fino ad un massimo di 5mila euro per ciascun Buono Regalo.

Come fare un Buono Regalo su Amazon

La procedura per fare un Buono Regalo su Amazon è semplicissima. È sufficiente collegarsi a questo indirizzo e scegliere in primo luogo lo stile del Buono Regalo, tra classico, animato o personalizzabile con una propria foto o un proprio video per rendere questo regalo ancora più adatto a chi lo riceverà.

Lo stile classico ci permette di scegliere una serie di immagini fisse che ci vengono proposte da Amazon, mentre per il buono animato avremo una serie di simpatiche animazioni tra le quali scegliere quella più adatta. Cliccando invece su “La tua foto/Il tuo video” potrete scegliere un file dal vostro dispositivo e l’unica condizioni è che il video scelto non abbia una durata superiore ai 30 secondi.

Fatto questo dovremo indicare l’importo del Buono Regalo e scegliere come farlo recapitare il destinatario, se via email e tramite SMS. Inserite il vostro nome nel campo del mittente e un breve messaggio che sarà allegato al Buono Regalo. A questo punto, e questa è una funzionalità davvero utile, potremo indicare il giorno in cui il buono dovrà essere inviato al destinatario. In questo modo possiamo programmare con largo anticipo i nostri regali digitali e lasciare ad Amazon il compito di recapitarli.

Poi, come un qualsiasi acquisto su Amazon, sarà sufficiente aggiungere il Buono Regalo nel carrello, completare l’acquisto e il gioco è fatto. Il destinatario riceverà il buono nella modalità da noi scelta e potrà caricarlo sul proprio account di Amazon ed utilizzarlo senza alcun limite per acquistare a 360 gradi dal catalogo di Amazon.