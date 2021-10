Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti

Netflix aumenta il costo degli abbonamenti di due dei suoi tre pacchetti (anche per i vecchi clienti). Ecco come cambia il piano tariffario.

Brutte notizie per molti abbonati Netflix: il noto servizio di streaming ha deciso infatti di aumentare il costo dei canoni di due dei suoi pacchetti, ovverosia il piano Standard, che aumenterà del +8,3%, e di quello Premium, che crescerà invece del 12,5%. Il rincaro riguarderà anche i vecchi abbonati, che riceveranno una notifica di avviso sia via e-mail, dal 9 ottobre, che via app, 30 giorni prima dell’aumento effettivo. Gli incrementi non toccheranno invece il piano base, che rimarrà bloccato a 7,99 euro al mese.

Netflix aumenta i prezzi

Netflix offre vari piani per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, e ciascuno di essi determina su quanti dispositivi è possibile guardare il servizio contemporaneamente. Nel caso di quello Standard, uno dei due piani tariffari coinvolti negli aumenti, il numero di schermi su cui è possibile guardare Netflix nello steso momento con una qualità Hd, è di due unità. Il prezzo del pacchetto fino a oggi era di 11,99 euro, ma adesso passa a 12,99 euro al mese.

Questi prezzi, lo ribadiamo, sono validi per le nuove utenze, ma saranno poi gradualmente applicati anche a tutti gli utenti già abbonati.

L’abbonamento Premium, che permette invece di guardare lo streaming da quattro dispositivi in contemporanea e una visione in 4k, aumenta da 15,99 euro fino a 17,99 euro. Ma quali sono stati i motivi che hanno causato questo incremento di prezzo degli abbonamenti del famoso servizio di streaming a pagamento? Come riporta Il Sole 24 ore, che cita in tal senso un portavoce Netflix, l’obiettivo è quello di “offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati”.

Nello specifico, Netflix sostiene di stare aggiornando i suoi prezzi “per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze”.