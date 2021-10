Adidas e Microsoft insieme per le prime sneakers ufficiali Xbox

Microsoft e Adidas si uniscono per realizzare le prime sneakers ispirate all’universo di Xbox a 20 anni dal lancio della console.

Sono passati 20 anni dal lancio della prima Xbox, arrivata in Italia pochi mesi dopo nel marzo 2002, e Microsoft ha deciso di celebrare questo importante anniversario con una collaborazione con Adidas per la realizzazione delle prime sneakers ufficiali targate Xbox, un’edizione limitata che verrà commercializzata entro la fine dell’anno in data ancora da definire.

Le sneakers di Xbox svelate oggi in un breve trailer includono il logo della famosa console di Microsoft e dettagli nel verde traslucido diventato nel corso degli anni uno dei tratti distintivi di Xbox, dalla prima versione alle più recenti Xbox Series X e Series S.

Microsoft non ha fornito ancora dettagli sul prezzo e la disponibilità della nuove sneakers Xbox, ma ha precisato che si tratta soltanto dell’inizio di una collaborazione con Adidas che potrebbe portarci tante altre sorprese in futuro, un po’ come Sony sta facendo con Nike dal 2018.

Il modello di sneakers che vedete nella galleria fotografica non resterà solo a lungo. Microsoft ha spiegato che nel corso dei prossimi mesi a queste sneakers ispirate all’edizione speciale di Xbox per il lancio di Halo: Combat Evolved nel 2001 seguiranno altri modelli ispirati alle generazioni successive della console di Microsoft.