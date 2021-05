Buon compleanno Xbox: il marchio quest’anno compie 20 anni

A partire da oggi, e fino a novembre 2021, Xbox celebrerà i suoi 20 anni di storia con una serie di iniziative in tutto il mondo.

Xbox quest’anno compie 20 anni, e in attesa del momento clou che sarà il 15 novembre 2021, Microsoft dà il via ai festeggiamenti da oggi alle ore 8.00 pm CEST sul canale Twitch di Xbox con una speciale live dedicata ai 20 anni di Xbox partendo dal gioco dove tutto è iniziato: Halo: Combat Evolved disponibile su Halo: Master Chief Collection. La console Xbox originale è stata rilasciata in Nord America il 15 novembre 2001, seguita da molti altri lanci in tutto il mondo, inclusi Giappone, Australia, Europa, America Latina e Cina.

La festa Microsoft per Xbox

Un momento di gioia e di celebrazioni che Xbox desidera condividere con tutti i fan, che potranno partecipare alla festa “virtuale” postando sui loro social media i ricordi e le storie più belle che li legano a Xbox usando l’hashtag #Xbox20. In più, visitando questo link, tutti gli appassionati potranno ricordare o scoprire un nuovo gioco grazie ad una speciale collezione che include i più grandi titoli che hanno segnato la storia di Xbox.

“Vent’anni fa” – si legge in una nota pubblicata dal colosso di Redmond sul sito ufficiale di Xbox – “giocare su Xbox significava collegare la tua console con tre (o più!) Cavi a una TV CRT a definizione standard. Dovevi preordinare i nuovi giochi più interessanti e fare la fila al tuo negozio preferito per ritirarli. I giochi venivano riprodotti con una risoluzione di 640×480 e avevi solo 8GB di spazio di archiviazione e 64 MB di memoria per goderteli. Ora puoi divertirti con i tuoi giochi preferiti sulla tua console Xbox Series X|S, su PC o su dispositivo mobile, scaricandoli direttamente sulla tua piattaforma senza doverti spostare da casa”.

Quest’anno non solo commemora i 20 anni di Xbox, ma segna anche il 20° anniversario del franchise di Halo, che verrà celebrato anche col rilascio sul mercato di diversi nuovi gadget a tema. Quel momento magico in cui Master Chief è entrato per la prima volta in un misterioso ringworld è stato a lungo un segno distintivo dell’esperienza Xbox e negli ultimi 20 anni Halo è diventato profondamente radicato nel DNA di Xbox e dei suoi fan. E Microsoft si dice entusiasta di poter celebrare degnamente questo traguardo anche con il lancio di Halo Infinite che avverrà il prossimo autunno.