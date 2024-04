Kingdom Come: Deliverance II per Xbox è in preordine su Amazon con lo SCONTO DEL 10%

Annunciato qualche settimana fa in via ufficiale, Kingdom Come Deliverance II è il sequel dell’apprezzatissimo GDR medievale di Warhorse Studios. Il primo capitolo ha riscosso un notevole successo per il suo comparto narrativo curatissimo e per la libertà di approccio garantita al giocatore.

Ebbene, questo secondo capitolo promette lo stesso tipo di esperienza, profonda e sfaccettata , ma con l’inserimento di alcune novità pensate per rendere l’esperienza più accessibile. Se hai giocato ed amato il primo capitolo, oggi puoi preordinare la versione Xbox di Kingdom Come Deliverance 2 ad un prezzo davvero appetibile, grazie al 10% di sconto che trovi su Amazon. Solo per oggi la paghi 67,48€, anziché 74,99€.

Kingdom Come Deliverance II: si torna nel Medioevo

Kingdom Come Deliverance 2 è un GDR ambientato nel caos della guerra civile nella Boemia del XV secolo che punta a simulare l’esperienza di vita medievale. Nel gioco, interpreterai Henry di Skalitz, un uomo comune dallo straordinario destino, coinvolto in un’avvincente storia di vendetta, tradimento e conoscenza di sé. Ti ritroverai alle prese con un un viaggio epico, che ti trasporterà “dall’umile fucina di un fabbro alla corte dei re”, alla ricerca di uno scopo nel bellissimo ma brutale mondo medievale.

Inoltre, in questo capitolo troverai diverse novità nel gameplay, a partire dall’aggiunta di nuove mappe sino ad arrivare all’implementazione di attività secondarie come la creazione di oggetti e il tiro con l’arco che ti permetteranno di vivere quest’avventura in maniera ancor più immersiva. Ci sono, infine, diverse aggiunte che riguardano il sistema di combattimento, inserite per rendere gli scontri sempre profondi ma più accessibili.

Preordinalo ora approfittando dell’interessante sconto del 10%. Ma fai in fretta: l’offerta scade tra poche ore. Se sei iscritto ad Amazon Prime, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

