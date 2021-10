La GoPro HERO8 Black scende di prezzo su Amazon per le prossime ore. Sconti anche sulla GoPro Max per riprese a 360 gradi.

GoPro HERO8 Black, l’ultima action cam arrivata nella famiglia di GoPro, diventa ancora più accessibile a tutti grazie alla riduzione di prezzo proposta in queste ore su Amazon per la versione base dell’ottima e versatile action cam.

GoPro HERO8 Black è considerata ad oggi tra le migliori action cam sul mercato grazie non soltanto alle specifiche tecniche di alto livello, ma anche grazie al software targato GoPro che permette con estrema facilità di ottenere dei risultati davvero stupefacenti.

La piccola action cam – 2.89 x 4.79 x 6.59 cm e appena 124 grammi di peso – ha tutto quello che un appassionato di avventure o sport estremi può desiderare: stabilizzazione hypersmooth 2.0, video fino a 4k e 60fps, registrazione di video in loop, effetto slow motion 8x.

Non solo. GoPro HERO8 Black scatta anche straordinarie foto da 12 MP con HDR migliorato, sia in movimento che da fermo e per gli amanti dei social media e delle dirette, include anche la possibilità di trasmettere in live streaming a 1080p beneficiando anche in questo caso della stabilizzazione HyperSmooth.

Un altro grandissimo punto di forza di GoPro HERO8 Black – e di tutte le GoPro più in generale, è rappresentato dalla miriade di accessori per ogni tipo di attività, dal nuoto alle immersioni, dalle arrampicate alle corse in bicicletta o in moto.

Se alle funzionalità di GoPro HERO8 Black volete affiancare anche la possibilità di effettuare riprese a 360 gradi, GoPro Max è in offerta a 497,95 euro con spedizione veloce inclusa per gli utenti di Amazon Prime.