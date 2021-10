Acer presenta i nuovi Chromebook con display oversize

Acer ha presentato i nuovi Chromebook economici, potenti e versatili: ecco i 4 nuovi modelli, le specifiche e i prezzi italiani.

La nuova linea di Chromebook targata Acer è stata presentata oggi ed è pronta a conquistare anche il mercato italiano nelle prossime settimane con tanti nuovi modelli che promettono di mettere d’accordo tutti, dagli studenti ai lavoratori, passando per chi ha bisogno di un notebook soltanto per il tempo libero.

Sono quattro i nuovi modelli di Chromebook di Acer pensati per gli utenti consumer, tutti dotati di processori recenti e di funzionalità avanzate che li rendono particolarmente efficaci quando usati in mobilità e nel lavoro da casa, come la connettività Wi-Fi 6, tecnologie di videoconferencing e chassis robusti e durevoli.

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H)

Un formato convertibile senza ventole, un design robusto e prestazioni avanzate grazie ai processori Intel Core di undicesima generazione.

Il display FHD IPS da 14 pollici è dotato di cornici sottili sui quattro lati per un rapporto schermo/chassis dell’84%. Per l’utilizzo in videoconferenza, la webcam FHD MIPI utilizza un filtro blu e tecnologie di riduzione del rumore (elettronico) per restituire immagini più nitide riducendo i riflessi sull’obiettivo. Infatti, con la crescita esponenziale delle interazioni in videoconferenza, è emerso come le webcam in dotazione ai PC avessero un gap di prestazioni, rispetto ai dispositivi mobili, che i nuovi prodotti stanno riducendo.

I doppi altoparlanti rivolti verso l’alto affiancano la tastiera e, in combinazione con i doppi microfoni, offrono un audio chiaro e brillante; il DTS Audio fornisce un suono direzionale di alta qualità e l’amplificatore intelligente offre maggiore volume e chiarezza.

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) è disponibile in Italia a partire da 799 euro.

Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T)

Acer Chromebook 515 rappresenta l’ultima novità tra i Chromebook da 15,6 pollici di Acer, con il design elegante, la scocca robusta e le performance dei processori Intel Core di undicesima generazione.

Il grande display FHD IPS da 15,6 pollici, disponibile con la funzione multi touch opzionale, offre una maggiore superficie per il multitasking e completa la funzionalità con la qualità del suono immersivo di DTS Audio e gli amplificatori intelligenti integrati per restituire maggiori volume e limpidezza.

La tecnologia avanzata di gestione delle videoconferenze aiuta chi lavora da remoto a rimanere connesso e aggiornato ovunque stia lavorando, da remoto o dal proprio ufficio, grazie anche ai doppi microfoni che assicurano un suono chiaro e all’otturatore per la webcam, che protegge la privacy dell’utente quando la riunione è conclusa.

Anche sul fronte della connettività Acer ha fatto le cose in grande stile: due porte USB 3.2 Type-C Gen 2 per trasferire dati, alimentare il dispositivo e condividere contenuti audio e video a display esterni. La connessione wireless avviene attraverso Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) e sono incluse porte HDMI e microSD.

Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T) è disponibile in Italia a partire da 499 euro

Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T)

presenta la più recente tecnologia ultraportatile per offrire prestazioni elevate, reattività ed efficienza. Basato su processori octa-core MediaTek Kompanio 828, questo Chromebook è in grado di supportare carichi di lavoro che vanno dallo streaming di contenuti di intrattenimento alla gestione di app in multitasking alla creazione di contenuti.

La batteria ha una durata fino a 15 ore, e può essere ricaricata al 50% della capacità in soli 30 minuti, assicurando il massimo delle prestazioni anche in mobilità.

Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T) sarà disponibile in Italia a novembre a partire da un prezzo indicativo di 399 euro.

Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H/N)

Acer Chromebook Spin 314 è un convertibile con display FHD da 14 pollici, un’ampia selezione di porte e un touchpad eco-friendly realizzato in OceanGlass, materiale plastico interamente riciclato che si presenta al tatto come vetro e restituisce una sensazione al tocco piacevole e reattiva.

Il nuovo Chromebook presenta numerose opzioni di connettività, come ad esempio una porta USB 3.2 Type-C, due porte USB 3.2 Type-A, una porta HDMI e uno slot MicroSD, oltre alle tecnologie Wi-Fi 6 e 2×2 MU-MIMO per avere connessioni wireless più veloci e stabili.

Acer Chromebook Spin 314 (CB314-1H/N) è disponibile in Italia a ottobre a partire da un prezzo indicativo di 449 euro.