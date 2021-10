Netflix, 5 nuove serie TV da vedere a Halloween 2021

Halloween 2021 si avvicina e il desiderio di vedere qualcosa a tema si accende: ecco 5 nuove serie TV su Netflix da guardare il 31 ottobre.

Halloween 2021 si avvicina e molti si rivolgeranno a Netflix per trascorrere in famiglia o con gli amici una notte all’insegna della paura e delle atmosfere inquietanti. Nel catalogo è infatti disponibile una sfilza di contenuti adatti alla “notte delle streghe”: alcuni presenti da molto tempo, altri più recenti. Tra film e serie TV c’è tanta scelta, ma questo articolo potrebbe schiarirvi le idee sulle novità da vedere.

Per coloro che opteranno per una serie TV abbiamo infatti selezionato 5 show recenti adatti alla notte di Halloween 2021, tenendo in considerazione un po’ tutte le esigenze del pubblico.

Halloween 2021: le serie TV da vedere su Netflix

Da show cupi ma adatti a un pubblico di minori fino a serie da brividi e cariche di suspense, ecco cosa guardare sulla piattaforma streaming nella notte più tetra dell’anno.

Midnight Mass

Distribuita a settembre 2021 su Netflix, Midnight Mass racconta la storia di una piccola comunità la cui fede viene sconvolta nel momento in cui si verificano una serie di miracoli ed eventi misteriosi. L’arrivo di un carismatico sacerdote e il ritorno di un giovane che ha scontato la sua pena in carcere metteranno in subbuglio le vite degli abitanti del posto, un’immaginaria isoletta al largo dello stato di Washington. Creata e diretta da Mike Flanagan, autore dell’acclamata The Haunting of, Midnight Mass è una serie ricca di colpi di scena, momenti di alta tensione e jump-scare che gli appassionati di horror sapranno certamente apprezzare.

In una notte buia e spaventosa

Halloween viene spesso festeggiato anche in famiglia e Netflix questo lo sa bene: ecco perché il colosso dello streaming non ha perso l’occasione di distribuire una serie animata dalle tinte dark, adatta a grandi e piccoli. Si chiama In una notte buia e spaventosa ed è ispirata ai romanzi di Adam Gidwitz. Prendendo a modello le fiabe, lo show ironizza sugli aspetti più crudi e cupi di cui le storie per l’infanzia sono infarcite, partendo da Hansel e Gretel (che sono i protagonisti della storia). Scostandosi dalla favola tedesca dei fratelli Grimm, la trama si sviluppa in un mondo fatto di pericoli e minacce, lupi mannari e streghe.

Gatte per magia

Disponibile da inizio ottobre, Gatte per magia racconta la storia di Willa Ward, una bambina che come regalo per i suoi 12 anni riceve un amuleto magico. Da quel momento, lei e le sue migliori amiche Scout e Lucy dovranno padroneggiare poteri che permetteranno loro di trasformarsi in gatti, parlare con gli animali e lanciare incantesimi. Un fantasy per i più giovani, ma che potrebbe risultare piacevole anche per un pubblico di adulti grazie alle sue ambientazioni cupe.

Locke & Key 2

Creata da Joe Hill e basata sulla sua omonima serie di fumetti, la serie si incentra su una famiglia che si trasferisce in una grandissima e tetra villa ereditata, dove scopre che sono presenti chiavi magiche in grado di conferire all’utilizzatore diversi poteri e abilità. Alla ricerca di queste chiavi, tuttavia, c’è un demone che non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerle. A distanza di un anno e mezzo dal debutto della prima stagione, il 22 ottobre sbarca su Netflix la season 2, per raccontare il prosieguo delle vicende della famiglia Locke tra misteri e segreti nascosti.

Al nuovo gusto di ciliegia

Altro nuovo show disponibile sulla piattaforma, Al nuovo gusto di ciliegia è un prodotto che mescola commedia, horror e thriller. Tenta di ispirarsi all’iconico stile di David Lynch e muove una critica tutt’altro che velata all’industria cinematografica, presentandosi con tutte le carte in regola per incuriosire. Ambientata negli anni Novanta, la serie segue le vicende della regista in erba Lisa Nova arrivata a Los Angeles dopo aver attirato l’attenzione di un noto produttore con un cortometraggio. Finisce però per smarrirsi in una Hollywood disumana e piena di contraddizioni, dove qualcuno cerca di controllarla attraverso un potere nefasto. La protagonista viene dunque spinta nel mondo dell’esoterismo, tra gattini, rospi e pietanze a base di carne umana.

