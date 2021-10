Prime Video, 5 serie TV da non perdere a ottobre 2021

Tutte le serie TV Prime Video che terranno compagnia agli abbonati durante il mese di ottobre 2021, da So cosa hai fatto allo show su Maradona.

Prime Video introduce qualche nuova serie originale a ottobre 2021, per tentare di tenere il passo di Netflix (che ancora primeggia tra i servizi di streaming). A trascinare la piattaforma Amazon nel mese appena iniziato sarà indubbiamente So cosa hai fatto, remake di un film horror anni Novanta, e la storia di Maradona, raccontata da attori diversi a seconda delle fasi della vita del calciatore argentino.

Ma quali sono tutte le serie TV Prime Video in uscita a ottobre 2021? Le abbiamo elencate in questo articolo.

Le serie TV Prime Video di ottobre 2021

Tornano gli zombie di The Walking Dead con una nuova stagione della serie spin-off e lo show incentrato sulle streghe che invadono l’America odierna. Ecco le serie di questo mese.

The Walking Dead: World Beyond 2

Seconda stagione della serie spin-off basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman, The Walking Dead: World Beyond si posiziona cronologicamente 10 anni dopo l’apocalisse. Protagonisti delle vicende sono dei ragazzi adolescenti, cresciuti senza aver mai visto un mondo che non fosse dominato dagli zombi. Nel pieno di un’età in cui è impossibile resistere alle influenze esterne, ognuno di loro imparerà a conoscere i propri impulsi e a capire da che parte stare. La stagione 2 concluderà la storia e vedrà cambiare gli obiettivi di Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston), mentre nuovi legami si formano e altri si sgretolano. Lo show sarà disponibile dal 4 ottobre.

Jessy e Nessy – Parte 4

Serie per i più piccoli incentrata su una curiosa bambina e il suo migliore amico, un mostro marino viola che ha oltre 5000 anni. Grazie a un paio di occhiali magici, Jessy riesce a vedere il mondo in modo un po’ diverso. Adatta per una fascia di pubblico in età prescolare, Jessy e Nessy mostra come il duo, esplorando le curiosità della vita, trovi sempre delle fantastiche risposte a queste. Le nuove puntate arriveranno sulla piattaforma l’8 ottobre.

So cosa hai fatto

Basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, da cui è tratto anche il film del ’97, la serie racconta la storia di un gruppo di adolescenti legato da un oscuro segreto in seguito a un incidente d’auto avvenuto nella sera del diploma. I giovani saranno perseguitati da un brutale assassino e, mentre cercheranno di scoprire la sua identità, riveleranno il lato oscuro di loro stessi e della città apparentemente perfetta in cui abitano. I primi quattro episodi dello show saranno disponibili su Prime Video da venerdì 15 ottobre, e una nuova puntata verrà distribuita ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

Motherland: Fort Salem

Il 18 ottobre debutterà sulla piattaforma streaming di Amazon la seconda stagione di Motherland: Fort Salem, dove le streghe hanno stipulato un accordo con gli Stati uniti odierni al fine di non essere più perseguitate. In cambio, si trovano a combattere in prima linea per il Paese, potendo contare sulle loro arti oscure. Una produzione tendenzialmente femminista, ambientata in un mondo dominato dalle donne in cui il nemico principale è la Spree, un’organizzazione terroristica che vuole l’indipendenza delle streghe dai vari governi.

Maradona: Sogno Benedetto

Interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), la serie racconta la vita del leggendario calciatore e la sua iconica carriera. Partendo dalla cittadina di Fiorito, in Argentina, Maradona è arrivato a indossare la maglia del Barcellona e successivamente del Napoli, dove tutt’oggi è considerato uno dei simboli della città. Dall’esordio alla vittoria della Coppa del Mondo in Messico nel 1986, passando per tanti altri traguardi, lo show biografico mostra le varie fasi della vita del calciatore in 10 episodi di un’ora. Uscirà su Prime Video il 29 ottobre.

